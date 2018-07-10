В Таиланде из пещеры эвакуированы все дети и тренер

Из пещеры эвакуированы 12 детей и тренер

В Таиланде сегодня, 10 июля, все 12 подростков - участников детской футбольный команды и их тренер эвакуированы спасателями из затопленной пещеры. Об этом сообщает СNN.

Про завершение спасательной операции сообщили очевидцы. Все подростки были спасены на третий день с начала операции. Ранее специалисты заявляли, что 10 июля - последний день, когда критически важно эвакуировать детей, ведь в стране ожидаются дожди, которые могут полностью затопить пещеру.

Напомним, местные власти отмечали, что спасательные работы идут с опережением графика: на вывод каждого ребенка на поверхность уходило почти вдвое меньше времени, чем было запланировано. К спасению детей в Таиланде привлечены 13 иностранных дайверов и члены элитного подразделения Военно-морского флота Таиланда.

Как известно, группа из 12 человек, в возрасте от 11 до 16 лет, и их тренер 23 июня отправились после тренировки в горный парк, где решили посетить пещеру. Из-за сильного ливня в пещере Кхао Луанг стала резко прибывать вода, и группа была вынуждена уйти вглубь на 4 км, оказавшись отрезанными от входа.