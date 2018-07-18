Діти, врятовані з печери в Таїланді, вперше публічно розкажуть свою історію

Буде проведено 45-хвилинна прес-конференція з дітьми на одному з урядових телеканалів

Підлітки, врятовані із затопленої печери Тхам Луанг на півночі Таїланду, та їх тренер, сьогодні ввечері, 18 липня, дадуть відповідь на питання ЗМІ на телебаченні. Про це розповіли в уряді Таїланду, передає Reuters.

Як наголошується, буде проведено 45-хвилинна прес-конференція з дітьми у телепрограмі на одному з урядових кканалов. Програма розпочнеться о 18.00 за київським часом.

Раніше в ході прес-конференції в Таїланді, яка була присвячена підведенню підсумків роботи рятувальників по звільненню гравців підліткової футбольної команди із затопленої печери, журналістам показали відео з врятованими дітьми.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, 10 липня з печери в Таїланді були евакуйовані всі 12 підлітків і тренер команди.

23 червня група з 12 осіб у віці від 11 до 16 років з тренером вирушила після тренування в гірський парк. Там підлітки вирішили відвідати печеру. Однак через сильну зливу в печері Кхао Луанг почала різко прибувати вода, у зв'язку з чим група була змушена піти вглиб на чотири кілометри. Таким чином, діти і тренер виявилися відрізаними від входу.

Відзначимо, до порятунку дітей в Таїланді залучили 13 іноземних дайверів і членів елітного підрозділу Військово-морського флоту Таїланду.