Дети с оккупированных территорий смогут поступать в вузы без ВНО

В Украине разрешили ученикам с временно оккупированных территорий (ВОТ) поступать во все вузы без прохождения внешнего независимого оценивания. Верховная рада одобрила законопроект №3734 президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Документ за основу и в целом поддержали 310 парламентариев.

Отметим, до этого нардепы одобрили проект за основу, за что отдали 266 голосов. Но фракция "Европейская солидарность" выступала против его принятия в целом и просила о квотах для поступления не только для детей с ОРДЛО, но и для детей бойцов АТО/ООС. Но впоследствии депутаты все-таки смогли одобрить этот документ и в целом тоже.

Этот закон разрешает поступление по вступительным экзаменам в пределах установленных квот абитуриентам, проживающим на временно оккупированных территориях и территориях населенных пунктов на линии соприкосновения, во все высшие учебные заведения.

До этого поступление по квоте предусматривалось только для абитуриентов, местом жительства которых является временно оккупированная территория Автономной республики Крым и города Севастополя, в уполномоченные учреждения высшего образования (ранее это были сто вузов).

Напомним, 30 июня Рада включила в повестку дня данный законопроект президента и сократила сроки подачи альтернативных законопроектов в два раза.

Как писало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский внес в Раду данный проект 24 июня.