ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский внес в Раду закон, разрешающий детям с ВОТ поступать в вузы без ВНО

Новости » Общество     24.06.2020 - 17:29
Зеленский внес в Раду закон, разрешающий детям с ВОТ поступать в вузы без ВНО
Фото: приглашение на ВНО (УНИАН)

Документ поступил в парламент спустя два дня после его анонсирования

Президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроект, который позволит ученикам из временно оккупированных территорий (ВОТ) поступать во все вузы без прохождения внешнего независимого тестирования. Документ должны рассмотреть 10 комитетов ВР.

Об этом говорится на сайте Верховной рады.

Соответствующий проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "О высшем образовании" (об особенностях поступления в учреждения высшего образования лиц с временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей, а также других категорий лиц)" был определен Зеленским как неотложный и поступил в парламент спустя два дня после его анонсирования.

Среди прочего, документ дает возможность ученикам с оккупированных Донецкой и Луганской областей проходить обучение в украинских вузах на бесплатной основе, через государственный заказ в пределах квот.

В Министерстве образования объяснили, по какой схеме украинские вузы будут принимать детей с временно оккупированных территорий.

Напомним, основная сессия ВНО пройдет с 25 июня по 17 июля, дополнительная сессия запланирована на 23 июля - 11 августа.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины ВНОоккупированные территории
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь