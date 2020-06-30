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Поступление детей с ВОТ в вузы без ВНО: Рада сократила сроки рассмотрения закона

Новости » Политика     30.06.2020 - 11:22
Поступление детей с ВОТ в вузы без ВНО: Рада сократила сроки рассмотрения закона
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Законопроект Зеленского включили в повестку дня

Верховная рада включила в повестку дня законопроект президента Владимира Зеленского, который позволит ученикам из временно оккупированных территорий (ВОТ) поступать во все вузы без прохождения внешнего независимого тестирования. Нардепы сократили сроки подачи альтернативных законопроектов в два раза.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За сокращение сроков проголосовали 313 парламентариев.

Законопроект №3734 "О внесении изменений в закон "О высшем образовании" об особенностях поступления в учреждения высшего образования лиц с временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей" смогут рассмотреть в сессионном зале после получения решения профильного комитета.

Этот документ дает возможность ученикам с оккупированных Донецкой и Луганской областей проходить обучение в украинских вузах на бесплатной основе, через государственный заказ в пределах квот.

Напомним, в Министерстве образования объяснили, по какой схеме украинские университеты будут принимать детей с временно оккупированных территорий.

Как писало РБК-Украина, в Украине отменили обязательную государственную итоговую аттестацию в этом году; выпускники школ освобождены от аттестации в связи с коронавирусом.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийВНОвузыВерховная Рада
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