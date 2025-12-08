Деталі розмови в Москві та драфти пропозицій: Умєров розповів, що везе Зеленському зі США

Секретар РНБО Рустем Умєров розповів, що надасть 8 грудня президенту України Володимиру Зеленському деталі переговорів США з РФ, а також драфти пропозицій щодо мирного плану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Рустема Умєрова в Telegram.

"Першочерговим завданням української команди було отримати від американської сторони повну інформацію щодо їхньої розмови у Москві та всі драфти актуальних пропозицій, щоб обговорити їх детально з президентом України", - зазначив він. Умєров наголосив, що Україна з усіма партнерами має зробити все для достойного закінчення повномасштабної війни. "Сьогодні дамо повну інформацію президенту України про всі аспекти діалогу з американською стороною та всі документи", - підкреслив секретар РНБО.