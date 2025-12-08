ua en ru
Детали разговора в Москве и драфты предложений: Умеров рассказал, что везет Зеленскому из США

Украина, Понедельник 08 декабря 2025 19:39
UA EN RU
Детали разговора в Москве и драфты предложений: Умеров рассказал, что везет Зеленскому из США Фото: секретарь СНБО Украины Рустем Умеров (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Секретарь СНБО Рустем Умеров рассказал, что предоставит 8 декабря президенту Украины Владимиру Зеленскому детали переговоров США с РФ, а также драфты предложений по мирному плану.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Рустема Умерова в Telegram.

"Первоочередной задачей украинской команды было получить от американской стороны полную информацию об их разговоре в Москве и все драфты актуальных предложений, чтобы обсудить их подробно с президентом Украины", - отметил он.

Умеров отметил, что Украина со всеми партнерами должна сделать все для достойного окончания полномасштабной войны.

"Сегодня дадим полную информацию президенту Украины обо всех аспектах диалога с американской стороной и все документы", - подчеркнул секретарь СНБО.

Мирный план США

Напомним, США до сих пор не обнародовали официальное содержание мирного плана по завершению войны России против Украины. В то же время западные медиа сообщают, что его первоначальная версия насчитывала 28 пунктов.

По неофициальной информации, в проекте содержались жесткие требования к Украине. В частности, речь шла о том, что Киев должен был бы "пожертвовать" Донецкой и Луганской областями, фактически передав их РФ без боевых действий.

Кроме того, план якобы предусматривал запрет на вступление Украины в НАТО - страна должна была законодательно зафиксировать нейтральный статус.

Отметим, по данным Axios, Зеленский во время субботних переговоров с советниками президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером обсуждал два ключевых вопроса - территории и гарантии безопасности. Источники говорят, что первая тема сложная, но по второй есть прогресс.

Сегодня, 8 декабря, лидеры Германии, Франции и Великобритании во время встречи с Владимиром Зеленским в Лондоне отметили необходимость "справедливого и длительного" мира.

Согласно данным Bloomberg, европейские лидеры пытаются убедить Зеленского не идти на возможное соглашение о выводе ВСУ с Донбасса без надежных гарантий безопасности со стороны США.

