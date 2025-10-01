Десятки загиблих і понад 150 поранених: потужний землетрус сколихнув Філіппіни

В центральній частині Філіппін стався потужний землетрус, який забрав життя десятків людей. Ще понад 150 осіб отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.
Землетрус із магнітудою 6,9 бала стався вночі 31 вересня. Епіцентр розташовувався за 19 кілометрів на північний схід від міста Бого, на глибині близько 5 кілометрів.
Спочатку повідомлялося про 31 загиблого, однак за оновленими даними кількість жертв зросла щонайменше до 69. Ще понад 150 людей отримали поранення.
Найбільше постраждав район Сан-Реміхіо, де під уламками зруйнованого спортивно-оздоровчого комплексу загинули десятки людей. Внаслідок підземних поштовхів руйнувань зазнали житлові та громадські будівлі, у регіоні зафіксовано перебої з електропостачанням.
Рятувальні служби продовжують пошуково-рятувальні роботи, кількість жертв може зрости.
Нагадаємо, у неділю, 28 вересня, на території Львівської області було зафіксовано землетрус. Його магнітуда становила 3,0 за шкалою Ріхтера. Підземні поштовхи зареєстровано в районі міста Стрий, Стрийського району о 21:46. Епіцентр залягав на глибині 4 км.
27 липня підземні поштовхи зафіксували поблизу Полтави. Їхня магнітуда склала 2,9 за шкалою Ріхтера, що відноситься до категорії "майже не відчутних".
За останніми даними, хоча загальна кількість землетрусів в Україні залишається невеликою, зростання їх частоти вимагає уваги та може вказувати на зміни у геологічній активності регіону. Детальніше ро це - читайте у матеріалі РБК-Україна.