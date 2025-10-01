Десятки загиблих і понад 150 поранених: потужний землетрус сколихнув Філіппіни

Землетрус із магнітудою 6,9 бала стався вночі 31 вересня. Епіцентр розташовувався за 19 кілометрів на північний схід від міста Бого, на глибині близько 5 кілометрів.

Спочатку повідомлялося про 31 загиблого, однак за оновленими даними кількість жертв зросла щонайменше до 69. Ще понад 150 людей отримали поранення.

Найбільше постраждав район Сан-Реміхіо, де під уламками зруйнованого спортивно-оздоровчого комплексу загинули десятки людей. Внаслідок підземних поштовхів руйнувань зазнали житлові та громадські будівлі, у регіоні зафіксовано перебої з електропостачанням.

Рятувальні служби продовжують пошуково-рятувальні роботи, кількість жертв може зрости.