UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Десятки загиблих і понад 150 поранених: потужний землетрус сколихнув Філіппіни

Фото: потужний землетрус сколихнув Філіппіни (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В центральній частині Філіппін стався потужний землетрус, який забрав життя десятків людей. Ще понад 150 осіб отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Землетрус із магнітудою 6,9 бала стався вночі 31 вересня. Епіцентр розташовувався за 19 кілометрів на північний схід від міста Бого, на глибині близько 5 кілометрів.

Спочатку повідомлялося про 31 загиблого, однак за оновленими даними кількість жертв зросла щонайменше до 69. Ще понад 150 людей отримали поранення.

Найбільше постраждав район Сан-Реміхіо, де під уламками зруйнованого спортивно-оздоровчого комплексу загинули десятки людей. Внаслідок підземних поштовхів руйнувань зазнали житлові та громадські будівлі, у регіоні зафіксовано перебої з електропостачанням.

Рятувальні служби продовжують пошуково-рятувальні роботи, кількість жертв може зрости.

Землетруси в Україні

Нагадаємо, у неділю, 28 вересня, на території Львівської області було зафіксовано землетрус. Його магнітуда становила 3,0 за шкалою Ріхтера. Підземні поштовхи зареєстровано в районі міста Стрий, Стрийського району о 21:46. Епіцентр залягав на глибині 4 км.

27 липня підземні поштовхи зафіксували поблизу Полтави. Їхня магнітуда склала 2,9 за шкалою Ріхтера, що відноситься до категорії "майже не відчутних".

За останніми даними, хоча загальна кількість землетрусів в Україні залишається невеликою, зростання їх частоти вимагає уваги та може вказувати на зміни у геологічній активності регіону. Детальніше ро це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News