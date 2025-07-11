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Десятки взрывов прогремели над Харьковской областью: что известно

Украина, Пятница 11 июля 2025 01:58
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Десятки взрывов прогремели над Харьковской областью: что известно Фото: Дронова атака на Харьковщину (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Около 1 часа ночи 11 июля в Чугуевской громаде Харьковской области было шумно. В регионе на момент этого была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондентов Общественного.

Действительно, в 00:41 в г. Харьков и Харьковской территориальной громаде была объявлена воздушная тревога. По сообщению Воздушных сил Украины, регион атаковали вражеские БПЛА типа Shahed.

А уже в 1:22 стало известно, что около десятка взрывов прогремели в Чугуевской громаде на Харьковщине.

Напомним, в ночь на 9 июля оккупанты атаковали Украину 728 беспилотниками типа "Шахед" и "Гербер". Следующей ночью, 10 июля, враг снова выпустил по стране 397 ударных дронов Shahed и дронов-приманок. В результате за два дня общее количество запущенных беспилотников достигло 1125.

Кстати, эксперт по авиации Валерий Романенко призвал не поддаваться панике из-за сообщений о тысячах дронов в сутки, назвав это преувеличением. Он предложил сравнить реальные статистические данные запусков БПЛА за первые десять дней июля и июня.

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