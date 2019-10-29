Десятки тысяч иракских демонстрантов в Багдаде протестуют против убийств

Фото: протесты в Ираке (twitter.com)

Демонстранты возмущены убийствами протестующих в городе Кербала

Во вторник, 29 октября, десятки тысяч иракцев провели акцию протеста на центральной площади столицы Ирака против убийств силовиками участников акции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Как сообщается, демонстранты возмущены сообщениями иракских силовиков об убийствах демонстрантов в городе Кербала и отказом премьер-министра назначить досрочные выборы.

"Толпа состояла в основном из молодых людей, многие из которых были завернуты в иракские флаги. Окружающие улицы наполнились автомобилями, такси и мотоциклами, так как все больше людей присоединялись к протестам", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее на акции протеста в шиитском священном городе Кербела иракские силы безопасности открыли огонь по протестующим и убили по меньшей мере 18 человек. Также по меньшей мере 865 человек получили ранения.

Общее число погибших с начала беспорядков 1 октября составляет не менее 250 человек.

Также РБК-Украина писало, что 27 октября на протестах в Ираке погибли 7 демонстрантов. Также 42 человека были ранены. После этого, в иракской столице Багдаде власти ввели комендантский час. Комендантский час вводится с полуночи до шести часов утра до дальнейших распоряжений.