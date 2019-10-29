ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Десятки тысяч иракских демонстрантов в Багдаде протестуют против убийств

Новости » В мире    29.10.2019 - 22:15
Десятки тысяч иракских демонстрантов в Багдаде протестуют против убийств
Фото: протесты в Ираке (twitter.com)

Демонстранты возмущены убийствами протестующих в городе Кербала

Во вторник, 29 октября, десятки тысяч иракцев провели акцию протеста на центральной площади столицы Ирака против убийств силовиками участников акции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Как сообщается, демонстранты возмущены сообщениями иракских силовиков об убийствах демонстрантов в городе Кербала и отказом премьер-министра назначить досрочные выборы.

"Толпа состояла в основном из молодых людей, многие из которых были завернуты в иракские флаги. Окружающие улицы наполнились автомобилями, такси и мотоциклами, так как все больше людей присоединялись к протестам", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее на акции протеста в шиитском священном городе Кербела иракские силы безопасности открыли огонь по протестующим и убили по меньшей мере 18 человек. Также по меньшей мере 865 человек получили ранения.

Общее число погибших с начала беспорядков 1 октября составляет не менее 250 человек.

Также РБК-Украина писало, что 27 октября на протестах в Ираке погибли 7 демонстрантов. Также 42 человека были ранены. После этого, в иракской столице Багдаде власти ввели комендантский час. Комендантский час вводится с полуночи до шести часов утра до дальнейших распоряжений.

В Ираке 14 человек погибли во время протестов В Барселоне устроили новую акцию протеста у железнодорожного вокзала
Новости Украины протестИрак
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь