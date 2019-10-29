Десятки тисяч іракських демонстрантів у Багдаді протестують проти вбивств

Фото: протести в Іраку (twitter.com)

Демонстранти обурені вбивствами протестувальників у місті Кербала

У вівторок, 29 жовтня, десятки тисяч іракців провели акцію протесту на центральній площі столиці Іраку проти вбивств силовиками учасників акції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Як повідомляється, демонстранти обурені повідомленнями іракських силовиків про вбивства демонстрантів у місті Кербала і відмовою прем'єр-міністра призначити дострокові вибори.

"Натовп складався в основному з молодих людей, багато з яких були загорнуті в іракські прапори. Навколишні вулиці наповнилися автомобілями, таксі та мотоциклами, оскільки все більше людей приєднувалися до протестів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше на акції протесту в шиїтському священному місті Кербела іракські сили безпеки відкрили вогонь по протестувальниках і вбили щонайменше 18 осіб. Також щонайменше 865 осіб отримали поранення.

Загальне число загиблих з початку заворушень 1 жовтня становить не менше 250 чоловік.

Також РБК-Україна писало, що 27 жовтня на протестах в Іраку загинули 7 демонстрантів. Також 42 людини були поранені. Після цього, у іракській столиці Багдаді влада ввела комендантську годину. Комендантська година вводиться з опівночі до шостої години ранку до подальших розпоряджень.