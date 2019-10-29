В Ираке 14 человек погибли во время протестов

Фото: протесты в Ираке (twitter.com)

От начала протестов в Ираке погибли как минимум 250 человек

В Ираке в результате столкновений во время антиправительственных протестов погибли как минимум 14 человек и 865 получили ранения. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что в понедельник, 28 октября, иракские силы безопасности открыли огонь по демонстрантам в шиитском священном городе Кербала. По данным медицинских служб, трое из числа погибших, получили ранения во время предыдущих столкновений с силовыми органами.

Общее число погибших с начала беспорядков 1 октября составляет не менее 250 человек.

Также сообщается, что силовики в Багдаде применили слезоточивый газ в отношении демонстрантов и избивали студентов, вышедших на протест, дубинками. В заявлении министерства обороны осудили этот инцидент и заявили, что солдаты не представляют иракскую армию в целом.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что во время столкновений в воскресенье, 27 октября, в Ираке погибли 7 демонстрантов. Также 42 человека были ранены.

После этого, в иракской столице Багдаде власти ввели комендантский час из-за массовых антиправительственных протестов. Комендантский час вводится с полуночи до шести часов утра до дальнейших распоряжений.