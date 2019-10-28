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В Ираке ввели комендантский час из-за протестов

Новости » Происшествия    28.10.2019 - 17:49
В Ираке ввели комендантский час из-за протестов
Фото: протесты в Ираке (twitter.com)

Комендантский час вводится с полуночи до шести часов утра

В иракской столице Багдаде власти ввели комендантский час из-за массовых антиправительственных протестов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что комендантский час вводится с полуночи до шести часов утра до дальнейших распоряжений.

Также сегодня к стихийным протестам присоединились школьники и студенты, несмотря на запрет премьер-министра Ирака.

Иракские силы безопасности для разгона студенческого митинга применили слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты.

Отметим, что массовые уличные протесты в Багдаде и других городах Ирака начались в начале октября и возобновились 25 октября после двухнедельной паузы.

Напомним, в воскресенье, 27 октября, в ходе антиправительственных протестов в Ираке семь демонстрантов были застрелены боевиками в городе Хилла. Также 42 человека былы ранены. По словам местной полиции, по демонстрантам открыли огонь боевики из организации "Бадр", которую поддерживает Иран.

Как сообщало РБК-Украина, в пятницу в Ираке началась новая волна протестов, которая охватила несколько провинций. Люди протестуют против коррупции в правительстве, безработицы и отсутствия базовых услуг. В ходе демонстраций погибли не менее 63 человек и более 2500 человек получили ранения.

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