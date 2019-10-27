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В Ираке боевики убили 7 демонстрантов

Новости » В мире    27.10.2019 - 13:57
В Ираке боевики убили 7 демонстрантов
Фото: протесты в Ираке (twitter.com)

Также 42 человека было ранено

В воскресенье, 27 октября, в ходе антиправительственных протестов в Ираке семь демонстрантов были застрелены боевиками в городе Хилла. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Anadolu.

По словам местной полиции, по демонстрантам открыли огонь боевики из организации "Бадр", которую поодерживает Иран.

"Боевики в одночасье открыли огонь по протестующим, убив семерых и ранив 42 других демонстрантов", - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу в Ираке началась новая волна протестов, которая охватила несколько провинций. Люди протестуют против коррупции в правительстве, безработицы и отсутствия базовых услуг. В ходе демонстраций погибли не менее 63 человек и более 2500 человек получили ранения.

Ранее премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди приказал элитным контртеррористическим спецподразделениям занять улицы Багдада, где проходят массовые акции протеста.

Также РБК-Украина писало, что в Эфиопии во время столкновений на протестах погибли почти 70 человек. В частности, 13 человек погибли от пулевых ранений, другие - от травм, полученных вследствие ударов камнями.

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