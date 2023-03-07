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Десятки тисяч. Журналіст The Guardian назвав втрати окупантів під Бахмутом

Фото: росіяни втратили десятки солдат в спробах взяти Бахмут (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Десятки тисяч російських окупантів загинули в спробах взяти український Бахмут.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням пост в Twitter журналіста The Guardian Дена Саббаха.

"Росія втратила від 20 000 до 30 000 людей, намагаючись взяти Бахмут", - заявив журналіст.

Крім того, за словам Саббаха співвідношення вбитих і поранених солдат може бути значно гіршим, ніж один до трьох.

Нагадаємо, прикордонники та нацгвардійці показали відео знищення групи "вагнерівців" у Бахмуті.

Крім того, вчора президент України Володимир Зеленський провів Ставку, де з військовими обговорили оборону Бахмута. Пізніше Зеленський заявив, що доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному знайти підмогу для Бахмуту.

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