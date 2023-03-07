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Десятки тысяч. Журналист The Guardian назвал потери окупантов под Бахмутом

Фото: россияне потеряли десятки солдат в попытках взять Бахмут (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Десятки тысяч российских оккупантов погибли в попытках взять украинский Бахмут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Twitter журналиста The Guardian Дэна Саббаха.

"Россия потеряла от 20 000 до 30 000 человек, пытаясь взять Бахмут", - заявил журналист.

Кроме того, по словам Саббаха, соотношение убитых и раненых солдат может быть значительно хуже, чем один к трем.

Напомним, пограничники и нацгвардейцы показали видео уничтожения группы "вагнеровцев" в Бахмуте.

Кроме того, вчера президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку, где с военными обсудили оборону Бахмута. Позже Зеленский заявил, что поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному найти подспорье для Бахмута.

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