Десятки тысяч. Журналист The Guardian назвал потери окупантов под Бахмутом

Десятки тысяч российских оккупантов погибли в попытках взять украинский Бахмут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Twitter журналиста The Guardian Дэна Саббаха.

Кроме того, по словам Саббаха, соотношение убитых и раненых солдат может быть значительно хуже, чем один к трем.

"Россия потеряла от 20 000 до 30 000 человек, пытаясь взять Бахмут", - заявил журналист.

Напомним, пограничники и нацгвардейцы показали видео уничтожения группы "вагнеровцев" в Бахмуте.

Кроме того, вчера президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку, где с военными обсудили оборону Бахмута. Позже Зеленский заявил, что поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному найти подспорье для Бахмута.

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