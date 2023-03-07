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Прикордонники та нацгвардійці у Бахмуті знищили групу "вагнерівців" (відео)

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Бахмут, Вівторок 07 березня 2023 10:44
Прикордонники та нацгвардійці у Бахмуті знищили групу "вагнерівців" (відео) Фото: захисники у Бахмуті знищили групу "вагнерівців", які відступали (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські прикордонники та бійці Нацгвардії у Бахмуті знищили групу найманців ПВК "Вагнера". Захисники ліквідували щонайменше 7 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ у Facebook.

Нещодавно група бойовиків "Вагнера" намагалася атакувати один з опорних пунктів українських захисників. Військові зупинили штурм окупантів у ближньому бою.

Втративши частину групи, "вагнерівці" почали відступати і ховатися. Проте нацгвардійці за допомогою дрона вистежили втікачів. Прикордонники-мінометники влучним вогнем атакували бойовиків.

Завдяки філігранній роботі оборонців Бахмута вдалося знищити щонайменше 7 окупантів.

Ситуація у Бахмуті

Нагадаємо, ситуація навколо міста-фортеці Бахмута останніми днями загострилася. За даними британської розвідки, ЗСУ стабілізували північну лінію оборони Бахмута.

Українські військові зазначають, що Росія кидає у бій найкращі підрозділи, зокрема і "вагнерівців". Американське видання CNN заявляє, що РФ втратила у боях за Бахмут у п'ять разів більше солдатів, ніж Україна.

Вчора президент України Володимир Зеленський провів Ставку, де з військовими обговорили оборону Бахмута. Пізніше Зеленський заявив, що доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному знайти підмогу для Бахмуту.

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