У Львові 10% жителів досі без води: що розповіли у міськраді

Ілюстративне фото: комунальні служби безперервно працюють для відновлення водопостачання (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Через масштабну аварію на магістральному водопроводі у Львові без води лишаються близько 50 тисяч жителів. Поки точний час відновлення мережі невідомий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Львівську міськраду" в Telegram.

"Без води зараз близько 50 тисяч львів’ян  - це 10% міста.  А саме частина Залізничного та Шевченківського районів. Як тільки знатимемо точний час відновлення водопостачання - одразу повідомимо", - йдеться у пресслужбі міськради.. 

На місці аварії зараз працюють аварійні бригади та керівництво "Львівводоканалу".

Питну воду людям підвозять водовозки - їхня робота продовжена до повного відновлення системи.

У міській раді Львова пояснили, чому стаються нові аварії:

"Після спустошення труб вода знову наповнює мережу під тиском. Через це в старих трубах виникають гідроудари та нові прориви - система "зриває»" у найслабших місцях", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що зараз ремонтники роблять все необхідне для відновлення водопостачання жителям Львова.

У міськраді додали, що вартість повної заміни усіх мереж водопостачання у Львові становить понад 10 мільярдів гривень. 

Нагадаємо, у Львові сталася наймасштабніша аварія на магістральному водогоні - частина міста вже третю добу залишається без води.

Також ми писали, що днями через обстріли росіян без води залищилась частина Києва. Зазначимо, що ворог пошкоджує інфраструктуру України, в результаті чого люди лишаються без світла, тепла та водопостачання.

