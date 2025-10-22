ua en ru
Головна » Новини » Надзвичайні події

У Києві частина будинків залишилась без гарячої води: у чому причина

Середа 22 жовтня 2025 13:48
У Києві частина будинків залишилась без гарячої води: у чому причина Фото: у Києві частина будинків залишилась без гарячої води (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Через нічні обстріли частина будинків Києва тимчасово без гарячої води. Фахівці вже працюють над відновленням водопостачання у квартири киян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМДА.

"У зв’язку з ворожими атаками на об’єкти критичної інфраструктури Києва частково порушений технологічний процес роботи обладнання", - зазначили у КМДА.

Повідомляється, що масований обстріл вплинув на постачання гарячої води для частини будинків у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Печерському, Подільському, Святошинському та Шевченківському районах.

Фахівці "Київтеплоенерго" разом із міськими службами вже працюють над відновленням.

Масований обстріл України 22 жовтня

У ніч на 22 жовтня Росія знову здійснила масований удар по Україні, застосувавши ракети та ударні дрони. Під атаку потрапили кілька районів Києва.

На Київщині наслідки атаки також виявилися трагічними: у Броварському районі загинули четверо осіб, серед них двоє дітей. Ще двоє людей зазнали поранень. На місці тривають пошуково-рятувальні роботи.

Після удару міністр закордонних справ Андрій Сибіга звернувся до міжнародних партнерів із закликом про негайну реакцію.

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що будь-які розмови Росії про дипломатію не мають жодної цінності, доки її керівництво не відчує реальних наслідків власної агресії.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російська армія запустила по Україні 433 повітряні цілі. Ворог застосував для удару "Шахеди", "Кинджали", балістичні та крилаті ракети.

Більше про наслідки обстрілу – читайте у матеріалі РБК-Україна.

