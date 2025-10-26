RU

Во Львове 10% жителей до сих пор без воды: что рассказали в горсовете

Иллюстративное фото: коммунальные службы непрерывно работают для восстановления водоснабжения (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Из-за масштабной аварии на магистральном водопроводе во Львове без воды остаются около 50 тысяч жителей. Пока точное время восстановления сети неизвестно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Львовский горсовет" в Telegram.

"Без воды сейчас около 50 тысяч львовян - это 10% города. А именно часть Железнодорожного и Шевченковского районов. Как только будем знать точное время восстановления водоснабжения - сразу сообщим", - говорится в пресс-службе горсовета.

На месте аварии сейчас работают аварийные бригады и руководство "Львовводоканала".

Питьевую воду людям подвозят водовозки - их работа продолжена до полного восстановления системы.

В городском совете Львова объяснили, почему происходят новые аварии:

"После опустошения труб вода снова наполняет сеть под давлением. Из-за этого в старых трубах возникают гидроудары и новые прорывы - система "срывает" в самых слабых местах", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что сейчас ремонтники делают все необходимое для восстановления водоснабжения жителям Львова.

В горсовете добавили, что стоимость полной замены всех сетей водоснабжения во Львове составляет более 10 миллиардов гривен.

Напомним, во Львове произошла самая масштабная авария на магистральном водопроводе - часть города уже третьи сутки остается без воды.

Также мы писали, что на днях из-за обстрелов россиян без воды осталась часть Киева. Отметим, что враг повреждает инфраструктуру Украины, в результате чего люди остаются без света, тепла и водоснабжения.

