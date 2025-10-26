Во Львове 10% жителей до сих пор без воды: что рассказали в горсовете

"Без воды сейчас около 50 тысяч львовян - это 10% города. А именно часть Железнодорожного и Шевченковского районов. Как только будем знать точное время восстановления водоснабжения - сразу сообщим", - говорится в пресс-службе горсовета.

На месте аварии сейчас работают аварийные бригады и руководство "Львовводоканала".

Питьевую воду людям подвозят водовозки - их работа продолжена до полного восстановления системы.

В городском совете Львова объяснили, почему происходят новые аварии:

"После опустошения труб вода снова наполняет сеть под давлением. Из-за этого в старых трубах возникают гидроудары и новые прорывы - система "срывает" в самых слабых местах", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что сейчас ремонтники делают все необходимое для восстановления водоснабжения жителям Львова.

В горсовете добавили, что стоимость полной замены всех сетей водоснабжения во Львове составляет более 10 миллиардов гривен.