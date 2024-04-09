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Десятки "Шахедів" та ракети С-300: подробиці нічної атаки росіян

Фото: сили ППО збили усі "Шахеди" (Getty Images)
Автор: Владислав Прийменко

Війська РФ вночі атакували Україну "Шахедами" та ракетами С-300. Сили ППО знищили всі ударні дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали Командувача Повітряних Сил Миколи Олещука та голови Полтавської ОВА Філіпа Проніна.

"Вночі 9 квітня 2024 року російські окупанти атакували 20-ма ударними безпілотниками типу Shahed-131/136 з мису Чауда (Крим), Приморсько-Охтарськ (РФ), а також чотирма зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донецької області" , - повідомив командувач.

В результаті протиповітряного бою збито всі 20 "Шахедів" у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій та Львівській областях.

За словами голови Полтавської ОВА Філіпа Проніна, у Полтавській області збили 2 безпілотники.

"У межах Полтавської громади по двом безпілотникам відпрацювали наші мобільні вогневі групи. На щастя, обійшлося без постраждалих.", - повідомив Пронін.

 

Атака російських військ по Україні

Вночі з 8 на 9 квітня росіяни атакували Україну дронами та ракетами. Повітряна тривога була оголошена у південних та центральних регіонах України. Вибухи були в Полтавській області.

Пізніше "Шахеди" рушили у напрямку західних регіонів України. Повітряні Сили оголосили тривогу у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській та Хмельницькій областях.

У Хмельницькій області були вибухи, у Львівській області повідомляли про роботу ППО.

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