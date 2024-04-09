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Десятки "Шахедов" и ракеты С-300: подробности ночной атаке россиян

Фото: силы ПВО сбили все "Шахеды" (Getty Images)
Автор: Владислав Прийменко

Войска РФ ночью атаковали Украину Шахедами" и ракетами С-300. Силы ПВО уничтожили все ударные дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы Командующего Воздушными Силами Николая Олещука и главы Полтавской ОВА Филиппа Пронина.

"Ночью 9 апреля 2024 года российские оккупанты атаковали 20-ю ударными беспилотниками типа Shahed-131/136 с мыса Чауда (Крым), Приморско-Ахтарск (РФ), а также четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 из оккупированной Донецкой области", - сообщил командующий.

В результате противовоздушного боя сбиты все 20 "Шахедов" в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Полтавской, Винницкой и Львовской областях.

По словам главы Полтавской ОВА Филиппа Пронина, в Полтавской области сбили 2 беспилотника.

"В рамках Полтавской общины по двум беспилотникам отработали наши мобильные огневые группы. К счастью, обошлось без пострадавших", - сообщил Пронин.

Обновлено 07:18:

Воздушные Силы юга Украины сообщили об результативной отработке по 9 дронам:

  • 1 сбит в Одесской области;
  • 2 - в Херсонской области;
  • 3 - в Николаевской области;
  • 3 - в Днепропетровской области.

Боевая работа Сил обороны длилась 2 часа. Под прицелом врага находилась критическая инфраструктура.

В результате атаки россиян повреждена линия электропередач в Одесском районе.

"В результате падения обломков сбитого дрона в Одесском районе повреждены частные подворья, оборвало линию электропередач. Люди не пострадали", - написали Воздушные Силы.

Атака российских войск по Украине

Ночью с 8 на 9 апреля россияне атаковали Украину дронами и ракетами. Воздушная тревога была объявлена в южных и центральных регионах Украины. Взрывы были в Полтавской области.

Позже "Шахеды" двинулись в направлении западных регионов Украины. Воздушные Силы объявили тревогу во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской и Хмельницкой областях.

В Хмельницкой области были взрывы, во Львовской области сообщали о работе ПВО.

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