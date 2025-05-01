Десятки ракет та тисячі дронів. Повітряні сили розкрили ефективність ППО у квітні
Протягом квітня 2025-го протиповітряна оборона (ППО) України знищила більше 2 тисяч повітряних цілей, серед яких десятки ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).
Загалом протягом квітня було знищено 2332 повітряні цілі, серед яких:
- 38 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ;
- 7 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";
- 13 крилатих ракет "Калібр";
- 3 крилаті ракети "Іскандер-К";
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
- 1214 ударних БпЛА типу Shahed;
- 689 розвідувальних БпЛА;
- 364 БпЛА інших типів.
Зокрема авіація повітряних сил здійснила більше 610 вильотів, серед яких:
- близько 330 - на винищувальне авіаційне прикриття;
- понад 200 - на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.
"У квітні 2025 року авіацією Сил оборони України знищено 326 повітряних цілей, уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та військової техніки противника", - додаю Повітряні сили.
Обстріли України з боку Росії
Росія систематично здійснює обстріли території України, використовуючи широкий арсенал зброї - від ракет і дронів до артилерії та авіації. Атаки відбуваються як по прифронтових зонах, так і по містах у глибокому тилу. Часто удари мають комплексний характер: одночасно застосовуються різні типи озброєння, що ускладнює роботу ППО та рятувальників.
Під удар часто потрапляє цивільна інфраструктура, що створює додаткову загрозу для цивільних.
У тому ж числі щоночі ворог запускає дрони. Наприклад, у ніч на 1 травня російські терористи запустили проти України 170 дронів та п'ять балістичних ракет "Іскандер-М".
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