Десятки ракет та тисячі дронів. Повітряні сили розкрили ефективність ППО у квітні

Протягом квітня 2025-го протиповітряна оборона (ППО) України знищила більше 2 тисяч повітряних цілей, серед яких десятки ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

"У квітні 2025 року авіацією Сил оборони України знищено 326 повітряних цілей, уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та військової техніки противника", - додаю Повітряні сили.

Обстріли України з боку Росії

Росія систематично здійснює обстріли території України, використовуючи широкий арсенал зброї - від ракет і дронів до артилерії та авіації. Атаки відбуваються як по прифронтових зонах, так і по містах у глибокому тилу. Часто удари мають комплексний характер: одночасно застосовуються різні типи озброєння, що ускладнює роботу ППО та рятувальників.

Під удар часто потрапляє цивільна інфраструктура, що створює додаткову загрозу для цивільних.

У тому ж числі щоночі ворог запускає дрони. Наприклад, у ніч на 1 травня російські терористи запустили проти України 170 дронів та п'ять балістичних ракет "Іскандер-М".

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