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Десятки ракет и тысячи дронов. Воздушные силы раскрыли эффективность ПВО в апреле

Четверг 01 мая 2025 15:19
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Десятки ракет и тысячи дронов. Воздушные силы раскрыли эффективность ПВО в апреле Фото: Воздушные силы раскрыли эффективность ПВО в апреле (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В течение апреля 2025-го противовоздушная оборона (ПВО) Украины уничтожила более 2 тысяч воздушных целей, среди которых десятки ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Всего в течение апреля было уничтожено 2332 воздушные цели, среди которых:

  • 38 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ;
  • 7 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";
  • 13 крылатых ракет "Калибр";
  • 3 крылатые ракеты "Искандер-К";
  • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
  • 1214 ударных БпЛА типа Shahed;
  • 689 разведывательных БпЛА;
  • 364 БпЛА других типов.

В частности авиация воздушных сил осуществила более 610 вылетов, среди которых:

  • около 330 - на истребительное авиационное прикрытие;
  • более 200 - на огневое поражение и авиационную поддержку войск.

"В апреле 2025 года авиацией Сил обороны Украины уничтожено 326 воздушных целей, поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и военной техники противника", - добавляют Воздушные силы.

Обстрелы Украины со стороны России

Россия систематически осуществляет обстрелы территории Украины, используя широкий арсенал оружия - от ракет и дронов до артиллерии и авиации. Атаки происходят как по прифронтовым зонам, так и по городам в глубоком тылу. Часто удары носят комплексный характер: одновременно применяются различные типы вооружения, что затрудняет работу ПВО и спасателей.

Под удар часто попадает гражданская инфраструктура, что создает дополнительную угрозу для гражданских.

В том же числе каждую ночь враг запускает дроны. Например, в ночь на 1 мая российские террористы запустили против Украины 170 дронов и пять баллистических ракет "Искандер-М".

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