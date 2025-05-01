Десятки ракет и тысячи дронов. Воздушные силы раскрыли эффективность ПВО в апреле

В течение апреля 2025-го противовоздушная оборона (ПВО) Украины уничтожила более 2 тысяч воздушных целей, среди которых десятки ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"В апреле 2025 года авиацией Сил обороны Украины уничтожено 326 воздушных целей, поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и военной техники противника", - добавляют Воздушные силы.

В частности авиация воздушных сил осуществила более 610 вылетов, среди которых:

Всего в течение апреля было уничтожено 2332 воздушные цели, среди которых:

Обстрелы Украины со стороны России

Россия систематически осуществляет обстрелы территории Украины, используя широкий арсенал оружия - от ракет и дронов до артиллерии и авиации. Атаки происходят как по прифронтовым зонам, так и по городам в глубоком тылу. Часто удары носят комплексный характер: одновременно применяются различные типы вооружения, что затрудняет работу ПВО и спасателей.

Под удар часто попадает гражданская инфраструктура, что создает дополнительную угрозу для гражданских.

В том же числе каждую ночь враг запускает дроны. Например, в ночь на 1 мая российские террористы запустили против Украины 170 дронов и пять баллистических ракет "Искандер-М".

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