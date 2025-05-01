Десятки ракет и тысячи дронов. Воздушные силы раскрыли эффективность ПВО в апреле
В течение апреля 2025-го противовоздушная оборона (ПВО) Украины уничтожила более 2 тысяч воздушных целей, среди которых десятки ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Всего в течение апреля было уничтожено 2332 воздушные цели, среди которых:
- 38 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ;
- 7 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";
- 13 крылатых ракет "Калибр";
- 3 крылатые ракеты "Искандер-К";
- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
- 1214 ударных БпЛА типа Shahed;
- 689 разведывательных БпЛА;
- 364 БпЛА других типов.
В частности авиация воздушных сил осуществила более 610 вылетов, среди которых:
- около 330 - на истребительное авиационное прикрытие;
- более 200 - на огневое поражение и авиационную поддержку войск.
"В апреле 2025 года авиацией Сил обороны Украины уничтожено 326 воздушных целей, поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и военной техники противника", - добавляют Воздушные силы.
Обстрелы Украины со стороны России
Россия систематически осуществляет обстрелы территории Украины, используя широкий арсенал оружия - от ракет и дронов до артиллерии и авиации. Атаки происходят как по прифронтовым зонам, так и по городам в глубоком тылу. Часто удары носят комплексный характер: одновременно применяются различные типы вооружения, что затрудняет работу ПВО и спасателей.
Под удар часто попадает гражданская инфраструктура, что создает дополнительную угрозу для гражданских.
В том же числе каждую ночь враг запускает дроны. Например, в ночь на 1 мая российские террористы запустили против Украины 170 дронов и пять баллистических ракет "Искандер-М".
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