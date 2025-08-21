Десятки поранених та забруднене повітря: що наразі відомо про удар РФ по Мукачево

Що відомо про обстріл

За даними міської ради, цієї ночі Російська Федерація завдала ракетного удару по території одного з підприємств міста. Наразі відомом, що на місці події працюють рятувальні служби.

"Просимо зберігати спокій та не поширювати фото й відео з місця події задля безпеки усіх нас", - заявили у міськраді.

Забруднення повітря

Згодом місцева влада ще раз звернулась до містян із закликом закрити вікна. Це пов'язано із забрудненням повітря внаслідок ракетного удару РФ.

"Просимо всіх щільно закривати вікна та без нагальної потреби не виходити на вулицю", - сказано у повідомленні.

Кількість постраждалих

Станом на 07:15 відомо про 12 постраждалих.

"До лікарні Святого Мартина доставлено каретами швидкої допомоги 10 осіб, ще 2 постраждалих звернулися самостійно", - повідомила влада міста.

Відомо, що на стаціонарному лікуванні перебуває 5 пацієнтів, один із них переведений до обласної лікарні. Всім потерпілим надано своєчасну медичну допомогу, вони забезпечені усім необхідним.

Стан пацієнтів стабільний.