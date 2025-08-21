Десятки раненых и загрязненный воздух: что сейчас известно об ударе РФ по Мукачево

Что известно об обстреле

По данным городского совета, этой ночью Российская Федерация нанесла ракетный удар по территории одного из предприятий города. Сейчас известно, что на месте происшествия работают спасательные службы.

"Просим сохранять спокойствие и не распространять фото и видео с места происшествия для безопасности всех нас", - заявили в горсовете.

Загрязнение воздуха

Впоследствии местные власти еще раз обратилась к горожанам с призывом закрыть окна. Это связано с загрязнением воздуха в результате ракетного удара РФ.

"Просим всех плотно закрывать окна и без необходимости не выходить на улицу", - говорится в сообщении.

Количество пострадавших

По состоянию на 07:15 известно о 12 пострадавших.

"В больницу Святого Мартина доставлены каретами скорой помощи 10 человек, еще 2 пострадавших обратились самостоятельно", - сообщили власти города.

Известно, что на стационарном лечении находится 5 пациентов, один из них переведен в областную больницу. Всем пострадавшим оказана своевременная медицинская помощь, они обеспечены всем необходимым.

Состояние пациентов стабильное.