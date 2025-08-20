"Десятки накатів за одну атаку": військові пояснили, як ворог діє на Лиманському напрямку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву молодшого сержанта 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго Василя Денисюка.

За словами Денисюка, ворожі атаки не припиняються ні вдень, ні вночі.

"Уночі вони намагаються підтягувати сили, обходити нас і накопичуватися, а вдень ідуть у штурм. Тому нам доводиться проводити не лише оборонний бій, а й ударно-пошукові операції, щоб знищувати їхні скупчення", - зазначив він.

За словами військового, противник діє здебільшого малими групами - по двоє осіб, які намагаються одночасно атакувати з різних напрямків.

Часом росіяни використовують мотоцикли та легкові авто, але бронетехніку майже не застосовують через складність її перекидання через природні рубежі, зокрема річку Чорний Жеребець.

"Такі спроби були, але вони закінчилися для ворога безуспішно. У цей самий час, поки триває штурм, противник намагається підтягувати нові сили. Тим чином, одна штурмова атака може тривати в декілька таких накатів, це може бути навіть десяток штурмових накатів під час одного наступу", - пояснив Денисюк.

Він також додав, що росіяни активно використовують дрони.

"Їх дуже багато - від звичайних "Мавіків" і FPV до "Ланцетів". Вони супроводжують штурмові групи, виявляють наші позиції й логістичні маршрути. Частину операторів ми вважаємо досвідченими, це серйозний виклик", - пояснив військовий.

Денисюк підкреслив, що міжнародні переговори лише підштовхують ворога до активніших дій.

"Російська армія намагається покращити своє тактичне положення, щоб мати кращі аргументи за столом переговорів. Про реальну готовність до перемир’я не йдеться - вони продовжують штурмувати", - зауважив він.