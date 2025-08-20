ua en ru
"Десятки накатов за одну атаку": военные объяснили, как враг действует на Лиманском направлении

Лиман, Среда 20 августа 2025 10:04
UA EN RU
"Десятки накатов за одну атаку": военные объяснили, как враг действует на Лиманском направлении Фото: военные рассказали об изнурительной тактике врага на Лиманском направлении (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские войска на Лиманском направлении круглосуточно пытаются прорвать оборону ВСУ, действуя малыми пехотными группами и активно используя дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление младшего сержанта 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго Василия Денисюка.

По словам Денисюка, вражеские атаки не прекращаются ни днем, ни ночью.

"Ночью они пытаются подтягивать силы, обходить нас и накапливаться, а днем идут в штурм. Поэтому нам приходится проводить не только оборонительный бой, но и ударно-поисковые операции, чтобы уничтожать их скопления", - отметил он.

По словам военного, противник действует в основном малыми группами - по два человека, которые пытаются одновременно атаковать с разных направлений.

Иногда россияне используют мотоциклы и легковые авто, но бронетехнику почти не применяют из-за сложности ее переброски через природные рубежи, в частности реку Черный Жеребец.

"Такие попытки были, но они закончились для врага безуспешно. В это же время, пока продолжается штурм, противник пытается подтягивать новые силы. Тем самым, одна штурмовая атака может длиться в несколько таких накатов, это может быть даже десяток штурмовых накатов во время одного наступления", - пояснил Денисюк.

Он также добавил, что россияне активно используют дроны.

"Их очень много - от обычных "Мавиков" и FPV до "Ланцетов". Они сопровождают штурмовые группы, обнаруживают наши позиции и логистические маршруты. Часть операторов мы считаем опытными, это серьезный вызов", - пояснил военный.

Денисюк подчеркнул, что международные переговоры только подталкивают врага к более активным действиям.

"Российская армия пытается улучшить свое тактическое положение, чтобы иметь лучшие аргументы за столом переговоров. О реальной готовности к перемирию речь не идет - они продолжают штурмовать", - отметил он.

Ситуация на фронте

Напомним, что в интервью РБК-Украина главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на днях рассказал, что российские войска на фронте проводят перегруппировку и концентрируется на двух основных направлениях.

По его словам, местами враг применяет тактику "тысячи порезов", однако уровень потерь противника очень высок.

Заметим, что в частности за прошедшие сутки на Лиманском направлении враг атаковал 33 раза. Подробнее о ситуации на всех направлениях фронта, можно узнать в полном отчете Генштаба.

