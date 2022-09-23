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Десятки людей загинули під час масових протестів в Ірані

Фото: протести в Ірані (twitter.com/AJEnglish)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Близько 26 людей загинули під час масових протестів в Ірані після смерті дівчини, затриманої поліцією за неправильне носіння хіджабу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.

Ведучий державного телебачення заявив, що 26 протестувальників і поліцейських загинули на протестах, проте не пояснив, як влада дійшла до цієї цифри. Він сказав, що офіційна статистика буде оприлюднена пізніше.

Підрахунок Associated Press, заснований на заявах державних і напівофіційних ЗМІ, показує, що щонайменше 11 людей були вбиті.

Окрім того, місцева влада оголосила про затримання десятків протестувальників. Заступник начальника поліції північної провінції Гілан Хасан Хоссейнпур повідомив про 211 затриманих у четвер. Уряд західної провінції Хамадан повідомив про арешт 58 демонстрантів.

До того ж, Лондонська правозахисна організація Amnesty International звинуватила силовиків у побитті протестувальників кийками та стрілянині металевими кульками з близької відстані. На відео видно, як поліцейські та воєнізовані офіцери використовують бойовий вогонь, сльозогінний газ і водомети для розгону демонстрацій.

Нагадаємо, тиждень тому Іран охопили протести після смерті дівчини, яку затримала поліція за неправильне носіння хіджабу. Люди виходять на мітинги, влаштовують підпали, зривають портрети лідерів країни.

Мінфін США оголосив про введення санкцій проти поліції моральності іранського режиму і керівників силових структур за жорстоке поводження та насильство проти іранських жінок та порушення прав протестувальників.

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Іран