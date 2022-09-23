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США ввели санкції проти іранських силовиків на тлі протестів

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Іран, П'ятниця 23 вересня 2022 06:13
США ввели санкції проти іранських силовиків на тлі протестів Фото: протести в Ірані (twitter.com/AJEnglish)
Автор: Артур Родивилов

Міністерство фінансів США оголосило про введення санкцій проти поліції моральності іранського режиму, а також керівників силових структур за жорстоке поводження та насильство проти іранських жінок та порушення прав мирних протестувальників у країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Мінфіну США.

Крім того, до списку санкцій внесено сім високопоставлених керівників спецслужб та інших силових структур Ірану - поліції моральності, міністерства розвідки та безпеки, сухопутних військ, сил опору Басидж та правоохоронних сил.

"Ці чиновники керують організаціями, які регулярно застосовують насильство для придушення мирних протестувальників та членів іранського громадянського суспільства, політичних дисидентів, активістів за права жінок та членів іранської громади Бахаї", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, тиждень тому Іран охопили протести після смерті дівчини, яка була затримана поліцією за неправильне носіння хіджабу. Люди виходять на мітинги, влаштовують підпали, зривають портрети лідерів країни.

Жінки відрізають волосся і відмовляються дотримуватися традиційного дрес-коду. Внаслідок сутичок із силовиками є загиблі.

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Іран Сполучені Штати Америки
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