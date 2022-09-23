Десятки людей погибли во время массовых протестов в Иране

Ведущий государственного телевидения заявил, что 26 протестующих и полицейских погибли на протестах, однако не объяснил, как власти дошли до этой цифры. Он сказал, что официальная статистика будет обнародована позже.

Подсчет Associated Press, основанный на заявлениях государственных и полуофициальных СМИ, показывает, что по меньшей мере 11 человек были убиты.

Кроме того, местные власти объявили о задержании десятков протестующих. Заместитель начальника полиции северной провинции Гилан Хасан Хоссейнпур сообщил о 211 задержанных в четверг. Правительство западной провинции Хамадан сообщило об аресте 58 демонстрантов.

К тому же Лондонская правозащитная организация Amnesty International обвинила силовиков в избиении протестующих дубинками и стрельбе металлическими шариками с близкого расстояния. На видео видно, как полицейские и военизированные офицеры используют боевой огонь, слезоточивый газ и водометы для разгона демонстраций.