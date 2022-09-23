Десятки людей загинули під час масових протестів в Ірані

Близько 26 людей загинули під час масових протестів в Ірані після смерті дівчини, затриманої поліцією за неправильне носіння хіджабу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР .

Ведучий державного телебачення заявив, що 26 протестувальників і поліцейських загинули на протестах, проте не пояснив, як влада дійшла до цієї цифри. Він сказав, що офіційна статистика буде оприлюднена пізніше.

Підрахунок Associated Press, заснований на заявах державних і напівофіційних ЗМІ, показує, що щонайменше 11 людей були вбиті.

Окрім того, місцева влада оголосила про затримання десятків протестувальників. Заступник начальника поліції північної провінції Гілан Хасан Хоссейнпур повідомив про 211 затриманих у четвер. Уряд західної провінції Хамадан повідомив про арешт 58 демонстрантів.

До того ж, Лондонська правозахисна організація Amnesty International звинуватила силовиків у побитті протестувальників кийками та стрілянині металевими кульками з близької відстані. На відео видно, як поліцейські та воєнізовані офіцери використовують бойовий вогонь, сльозогінний газ і водомети для розгону демонстрацій.