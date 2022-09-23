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Десятки людей погибли во время массовых протестов в Иране

Новина українською →
Иран, Пятница 23 сентября 2022 21:12
Десятки людей погибли во время массовых протестов в Иране Фото: протесты в Иране (twitter.com/AJEnglish)
Автор: Елизавета Драбкина

Около 26 человек погибли во время массовых протестов в Иране после смерти девушки, задержанной полицией за неправильное ношение хиджаба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.

Ведущий государственного телевидения заявил, что 26 протестующих и полицейских погибли на протестах, однако не объяснил, как власти дошли до этой цифры. Он сказал, что официальная статистика будет обнародована позже.

Подсчет Associated Press, основанный на заявлениях государственных и полуофициальных СМИ, показывает, что по меньшей мере 11 человек были убиты.

Кроме того, местные власти объявили о задержании десятков протестующих. Заместитель начальника полиции северной провинции Гилан Хасан Хоссейнпур сообщил о 211 задержанных в четверг. Правительство западной провинции Хамадан сообщило об аресте 58 демонстрантов.

К тому же Лондонская правозащитная организация Amnesty International обвинила силовиков в избиении протестующих дубинками и стрельбе металлическими шариками с близкого расстояния. На видео видно, как полицейские и военизированные офицеры используют боевой огонь, слезоточивый газ и водометы для разгона демонстраций.

Напомним, неделю назад Иран охватили протесты после смерти девушки, задержанной полицией за неправильное ношение хиджаба. Люди выходят на митинги, устраивают поджоги, срывают портреты лидеров страны.

Минфин США объявил о введении санкций против полиции нравственности иранского режима и руководителей силовых структур за жестокое обращение и насилие против иранских женщин и нарушение прав протестующих.

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