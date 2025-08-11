Десятки кораблів: Грета Тунберг спробує знову прорвати блокаду Сектора Газа

Шведська екологічна активістка Грета Тунберг анонсувала чергову місію з прориву морської блокади Ізраїлю над Сектором Газа за участю десятків суден.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку активістки в Instagram.
"31 серпня ми розпочинаємо найбільшу в історії спробу прорвати незаконну ізраїльську блокаду Гази, відправивши з Іспанії десятки суден", - написала Тунберг.
Вона додала, що 4 вересня до головної флотилії приєднаються ще десятки суден з Тунісу й інших портів.
За її словами, учасники акції також планують мобілізувати понад 44 країни для проведення одночасних демонстрацій та акцій, щоб "прорвати мовчазну згоду та висловити солідарність із палестинським народом".
1 червня Грета Тунберг і група 11 пропалестинських активістів вирушили на вітрильному судні Madleen до узбережжя Сектору Газа.
Метою акції було прорвати блокаду та звернути увагу світу до гуманітарної катастрофи в регіоні.
У групі, зокрема, також була присутня депутатка Європарламенту з Франції Ріма Гассан.
9 червня військові Армії оборони Ізраїлю зупинили судно Madleen і затримали всіх його пасажирів.
Згодом всіх 12 активістів, включно з Тунберг, депортували з аеропорту Бен-Гуріон у Тель-Авіві. Активістка через Париж повернулася до Швеції.
Згодом Тунберг розкритикувала уряд Ізраїлю та президента США Дональда Трампа, який назвав її "розлюченою людиною".