Десятки кораблей: Грета Тунберг попытается снова прорвать блокаду Сектора Газа

"31 августа мы начинаем крупнейшую в истории попытку прорвать незаконную израильскую блокаду Газы, отправив из Испании десятки судов", - написала Тунберг.

Она добавила, что 4 сентября к главной флотилии присоединятся еще десятки судов из Туниса и других портов.

По ее словам, участники акции также планируют мобилизовать более 44 стран для проведения одновременных демонстраций и акций, чтобы "прорвать молчаливое согласие и выразить солидарность с палестинским народом".