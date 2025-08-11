Десятки кораблей: Грета Тунберг попытается снова прорвать блокаду Сектора Газа

RU

Фото: шведская экоактивистка Грета Тунберг (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Валерий Савицкий

Шведская экологическая активистка Грета Тунберг анонсировала очередную миссию по прорыву морской блокады Израиля над Сектором Газа с участием десятков судов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу активистки в Instagram.

"31 августа мы начинаем крупнейшую в истории попытку прорвать незаконную израильскую блокаду Газы, отправив из Испании десятки судов", - написала Тунберг.

Она добавила, что 4 сентября к главной флотилии присоединятся еще десятки судов из Туниса и других портов.

По ее словам, участники акции также планируют мобилизовать более 44 стран для проведения одновременных демонстраций и акций, чтобы "прорвать молчаливое согласие и выразить солидарность с палестинским народом".

 

Резонансная миссия Тунберг

1 июня Грета Тунберг и группа 11 пропалестинских активистов отправились на парусном судне Madleen к побережью Сектора Газа.

Целью акции было прорвать блокаду и привлечь внимание мира к гуманитарной катастрофе в регионе.

В группе, в частности, также присутствовала депутат Европарламента из Франции Рима Гассан.

9 июня военные Армии обороны Израиля остановили судно Madleen и задержали всех его пассажиров.

Позже всех 12 активистов, включая Тунберг, депортировали из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. Активистка через Париж вернулась в Швецию.

Позже Тунберг раскритиковала правительство Израиля и президента США Дональда Трампа, который назвал ее "разъяренным человеком".

ИзраильСектор Газа