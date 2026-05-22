Десятиліття без витрат: скільки років треба збирати на квартиру в різних містах України

06:40 22.05.2026 Пт
3 хв
Названі міста з найнижчими цінами на однокімнатні квартири
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Скільки потрібно заробляти на житло в Україні (freepik.com)

Купити власну квартиру в Україні без кредиту для більшості людей залишається довгостроковою ціллю. У середньому українцям потрібно від 5 до 7 років, щоб накопичити на однокімнатне житло, якщо відкладати всю зарплату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OLX Нерухомість.

Де в Україні найдорожча оренда житла та яку частину зарплати вона "з'їдає"

Головне:

  • Суть дослідження: Експерти порівняли медіанну вартість однокімнатних квартир в обласних центрах із середніми зарплатами.
  • Де найпростіше накопичити: Через безпекову ситуацію найнижчі ціни фіксують поблизу лінії фронту.
  • Середній показник по Україні: У більшості міст збирати доведеться 5-7 років.
  • Найменш доступні міста: Найважче купити житло на заході країни та в столиці, де ціни злетіли через попит та релокацію.

Аналітики порівняли медіанну вартість однокімнатних квартир в обласних центрах із медіанними зарплатами українців.

Де найпростіше накопичити на квартиру

Найдоступніше житло зараз у містах, які розташовані близько до лінії фронту. Через безпекову ситуацію ціни на нерухомість там залишаються найнижчими в країні.

Найменше часу для накопичення потрібно у:

  • Запоріжжі - близько 2 років (медіанна ціна квартири 661 тис. гривень);
  • Херсоні - близько 3 років (636 тис. гривень);
  • Миколаєві - 3 роки (856 тис. гривень);
  • Харкові - 4 роки (1,1 млн гривень);
  • Сумах - 4 роки (1 млн гривень).

Аналітики зазначають, що саме нестабільна безпекова ситуація стримує ріст вартості житла у цих регіонах.


Скільки потрібно заробляти на квартиру в Україні (інфографіка: OLX Нерухомість)

У яких містах потрібно 5-7 років

У більшості обласних центрів українцям доведеться накопичувати на квартиру щонайменше 5-7 років.

Близько 5 років потрібно для купівлі житла у:

  • Дніпрі - 1,4 млн гривень;
  • Кропивницькому - 1,3 млн гривень;
  • Чернігові - 1,5 млн гривень;
  • Хмельницькому - 1,8 млн гривень.

Ще довше доведеться відкладати мешканцям:

  • Івано-Франківська - 6 років (2,2 млн гривень);
  • Черкас - 6 років (2 млн гривень);
  • Полтави - 6 років (1,7 млн гривень);
  • Одеси - 6-7 років (2,1-2,2 млн гривень).

Приблизно 7 років накопичень знадобиться для купівлі квартири у:

  • Луцьку - 2,4 млн гривень;
  • Тернополі - 2,4 млн гривень;
  • Рівному - 2,5 млн гривень;
  • Житомирі - 2,1 млн гривень;
  • Вінниці - 2,4 млн гривень.

Де житло найдорожче

Найменш доступними містами для купівлі житла залишаються західні регіони та столиця.

Зокрема:

  • Чернівці - близько 8 років накопичень (2,5 млн гривень);
  • Львів - 8 років (3,2 млн гривень);
  • Ужгород - 9 років (3,3 млн гривень);
  • Київ - 9 років (3,4 млн гривень).

У дослідженні зазначають, що ціни на житло в Ужгороді та Львові суттєво зросли після початку повномасштабної війни через великий попит і релокацію населення.


Скільки доведеться заробляти на однокімнатну квартиру в різних містах (інфографіка: OLX Нерухомість)

Різниця між містами - майже у п’ять разів

Аналітики наголошують, що розрахунок є умовним, адже передбачає накопичення всієї зарплати без інших витрат.

Втім, дослідження демонструє загальну доступність житла в різних містах України.

Різниця між регіонами зараз майже п’ятикратна: якщо у Запоріжжі на квартиру можна накопичити приблизно за два роки, то у Києві чи Ужгороді на це знадобиться майже десятиліття.

Раніше РБК-Україна розповідало про стрімке зростання цін на однокімнатні квартири на вторинному ринку України, особливо у західних і центральних регіонах. Найбільше за рік подорожчало житло у Тернополі - на 35%, тоді як Львів і Київ фактично зрівнялися за вартістю квартир. Водночас у Запоріжжі ціни продовжують падати через безпекову ситуацію та низький попит.

Також ми писали про різке подорожчання довгострокової оренди житла у західних областях України та дефіцит квартир через високий попит. Найбільше ціни зросли в Ужгороді, де оренда двокімнатних квартир за рік подорожчала на 46%, а кількість доступного житла суттєво скоротилася.

