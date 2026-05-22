Десятиліття без витрат: скільки років треба збирати на квартиру в різних містах України

Купити власну квартиру в Україні без кредиту для більшості людей залишається довгостроковою ціллю. У середньому українцям потрібно від 5 до 7 років, щоб накопичити на однокімнатне житло, якщо відкладати всю зарплату.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OLX Нерухомість.
Головне:
Аналітики порівняли медіанну вартість однокімнатних квартир в обласних центрах із медіанними зарплатами українців.
Найдоступніше житло зараз у містах, які розташовані близько до лінії фронту. Через безпекову ситуацію ціни на нерухомість там залишаються найнижчими в країні.
Найменше часу для накопичення потрібно у:
Аналітики зазначають, що саме нестабільна безпекова ситуація стримує ріст вартості житла у цих регіонах.
Скільки потрібно заробляти на квартиру в Україні (інфографіка: OLX Нерухомість)
У більшості обласних центрів українцям доведеться накопичувати на квартиру щонайменше 5-7 років.
Близько 5 років потрібно для купівлі житла у:
Ще довше доведеться відкладати мешканцям:
Приблизно 7 років накопичень знадобиться для купівлі квартири у:
Найменш доступними містами для купівлі житла залишаються західні регіони та столиця.
Зокрема:
У дослідженні зазначають, що ціни на житло в Ужгороді та Львові суттєво зросли після початку повномасштабної війни через великий попит і релокацію населення.
Скільки доведеться заробляти на однокімнатну квартиру в різних містах (інфографіка: OLX Нерухомість)
Аналітики наголошують, що розрахунок є умовним, адже передбачає накопичення всієї зарплати без інших витрат.
Втім, дослідження демонструє загальну доступність житла в різних містах України.
Різниця між регіонами зараз майже п’ятикратна: якщо у Запоріжжі на квартиру можна накопичити приблизно за два роки, то у Києві чи Ужгороді на це знадобиться майже десятиліття.
Раніше РБК-Україна розповідало про стрімке зростання цін на однокімнатні квартири на вторинному ринку України, особливо у західних і центральних регіонах. Найбільше за рік подорожчало житло у Тернополі - на 35%, тоді як Львів і Київ фактично зрівнялися за вартістю квартир. Водночас у Запоріжжі ціни продовжують падати через безпекову ситуацію та низький попит.
Також ми писали про різке подорожчання довгострокової оренди житла у західних областях України та дефіцит квартир через високий попит. Найбільше ціни зросли в Ужгороді, де оренда двокімнатних квартир за рік подорожчала на 46%, а кількість доступного житла суттєво скоротилася.