Десяти участникам беспорядков под Офисом президента грозит до 7 лет тюрьмы, - МВД

Правоохранители сообщили о подозрении десяти участникам беспорядков под Офисом президента. Нарушителям предъявили подозрения по статье хулиганство.
Об этом заявил директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко в эфире программы Радио Свобода Live.
"Где-то десяти лицам сообщено о подозрении, но кроме них есть еще несколько правонарушителей, в отношении которых составлены административные протоколы. Возможно, это количество будет расти", - сказал Шевченко.
По его словам, нарушителям грозит от трех до семи лет тюрьмы.
"Статьи Уголовного кодекса, по которым им предъявлены подозрения, - часть четвертая статьи 296 (хулиганство), предусматривает от трех до семи лет лишения свободы. Но сколько именно - определяет суд, и только суд", - объяснил Шевченко.
Напомним, 20 марта в Киеве произошли беспорядки под ОП, где проходила акция протеста в поддержку активиста Сергея Стерненко. Здание забросали файерами и петардами, обрисовали стены краской, разбили стекла, а также подожгли табличку на здании Офиса президента.
Кроме того, Министерство внутренних дел опубликовало видео, на котором обнародованы имена и фамилии семерых участников беспорядков под Офисом президента.
Добавим, что в Верховной раде появился текст постановления №5295 об осуждении событий под Офисом президента 20 марта. Предлагается предоставить ряд поручений по расследованию беспорядков Министерству внутренних дел, Службе безопасности Украины и Государственному бюро расследований.