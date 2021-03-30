Десяти учасникам заворушень під Офісом президента загрожує до 7 років в'язниці, - МВС

Правоохоронці повідомили про підозру десяти учасникам заворушень під Офісом президента . Порушникам пред'явили підозри за статтею хуліганство.

Про це заявив директор департаменту комунікацій Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко в ефірі програми Радіо Свобода Live .

"Де десяти особам повідомлено про підозру, але крім них є ще кілька правопорушників, у відношенні яких складено адміністративні протоколи. Можливо, ця кількість буде зростати", - сказав Шевченко.

За його словами, порушникам загрожує від трьох до семи років в'язниці.

"Статті Кримінального кодексу, за якими їм пред'явлені підозри, - частина четверта статті 296 (хуліганство), яка передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Але скільки саме - визначає суд, і тільки суд", - пояснив Шевченко.