Десять областей компенсували військовим і ВПО участь у "єОселі" на майже 60 млн гривень

За ініціативи обласних військових адміністрацій в деяких регіонах почали здійснювати компенсацію частини платежів за програмою "єОселя" військовим і ВПО. Наразі це більше ніж третина українських областей - як тилових, так і прифронтових, а загальна сума компенсацій на сьогодні складає майже 60 млн грн.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниці партії "Слуга народу" Олени Шуляк.

Однак в деяких тилових громадах з цим поки не поспішають, попри те, що можливості компенсації за першим внеском або відсотковій ставці у місцевих бюджетах є.

За її словами, вже більше ніж третина областей долучилися до часткової компенсації військовим і внутрішньо переміщеним особам участі в державній іпотечній програмі "єОселя". Загальна сума, яку станом на зараз виділили 10 областей - більше ніж 59 млн грн. Кошти для компенсації частини виплат за програмою "єОселя" отримали понад 1100 громадян.

"Укрфінжитло - оператор програми "єОселя", активно долучає місцеві органи влади до реалізації додаткових програм компенсації: на сьогодні діє 10 місцевих програм, в рамках яких допомогу отримує понад 1100 сімей. Найбільше - у Чернівецький, Одеській і Львівській ОДА", - повідомила Олена Шуляк.

Загалом, зауважила вона, таку ініціативу реалізують у Закарпатський, Миколаївській, Чернівецький, Криворізький, Одеській, Львівській, Тернопільській і Харківській, Сумській і Полтавській областях.

Олена Шуляк уточнила, що здебільшого програми таких компенсацій - це частини процентної ставки військовослужбовцям Збройних сил України, осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також ВПО. Йдеться або про компенсацію першого внеску, або частини процентної ставки - 3%.

Парламентарка також відзначила, що далеко не всі області, де ОМС (органи місцевого самоврядування, - ред) ухвалили рішення щодо компенсацій, є тиловими. Натомість і певні тилові не поспішають допомагати своїм військовим і ВПО вирішувати житлове питання за допомогою "єОселі".

"У нас є Харківська, Сумська і навіть Миколаївська області, ОМС яких попри статус прифронтових територіях намагаються підтримувати своїх військових переселенців. А є тилові Житомирська, Івано‑Франківська область, Рівненська і Київська область, які з такими рішеннями допоки не поспішають", - акцентувала Олена Шуляк.

Вона підкреслила: такі кейси мають розповсюджуватись по всій підконтрольній Україні території, оскільки органим місцевого самоврядування здебільшого мають більші для цього можливості. Водночас області, які вже запровадили компенсацію за програмою "єОселя" мають можливості розширювати свої компенсаційні програми.