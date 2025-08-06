Десять областей компенсировали военным и ВПЛ участие в "єОселі" на почти 60 млн гривен

По инициативе областных военных администраций в некоторых регионах начали осуществлять компенсацию части платежей по программе "єОселя" военным и ВПЛ. Сейчас это более трети украинских областей - как тыловых, так и прифронтовых, а общая сумма компенсаций на сегодня составляет почти 60 млн грн.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк.

Однако в некоторых тыловых громадах с этим пока не спешат, несмотря на то, что возможности компенсации по первому взносу или процентной ставке в местных бюджетах есть.

По ее словам, уже более трети областей присоединились к частичной компенсации военным и внутренне перемещенным лицам участия в государственной ипотечной программе "єОселя". Общая сумма, которую по состоянию на сейчас выделили 10 областей - более 59 млн грн. Средства для компенсации части выплат по программе "єОселя" получили более 1100 граждан.

"Укрфинжитло - оператор программы "єОселя", активно привлекает местные органы власти к реализации дополнительных программ компенсации: на сегодня действует 10 местных программ, в рамках которых помощь получает более 1100 семей. Больше всего - в Черновицкий, Одесской и Львовской ОГА", - сообщила Елена Шуляк.

В целом, отметила она, такую инициативу реализуют в Закарпатской, Николаевской, Черновицкий, Криворожский, Одесской, Львовской, Тернопольской и Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

Елена Шуляк уточнила, что в основном программы таких компенсаций - это части процентной ставки военнослужащим Вооруженных сил Украины, лиц с инвалидностью вследствие войны, а также ВПЛ. Речь идет либо о компенсации первого взноса, либо части процентной ставки - 3%.

Парламентарий также отметила, что далеко не все области, где ОМС (органы местного самоуправления, - ред) приняли решение о компенсациях, являются тыловыми. Зато и определенные тыловые не спешат помогать своим военным и ВПЛ решать жилищный вопрос с помощью "єОселі".

"У нас есть Харьковская, Сумская и даже Николаевская области, ОМС которых несмотря на статус прифронтовых территорий пытаются поддерживать своих военных переселенцев. А есть тыловые Житомирская, Ивано-Франковская область, Ровенская и Киевская область, которые с такими решениями пока не спешат", - акцентировала Елена Шуляк.

Она подчеркнула: такие кейсы должны распространяться по всей подконтрольной Украине территории, поскольку органы местного самоуправления в основном имеют большие для этого возможности. В то же время области, которые уже ввели компенсацию по программе "єОселя" имеют возможности расширять свои компенсационные программы.