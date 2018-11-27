"Десна" перенесла матч УПЛ против "Зари" в Киев

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Игру перенесли из-за неготовности стадиона в Чернигове и военного положения

Матч 17 тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) между черниговской "Десной" и луганской "Зарей" перенесен в Киеве на стадионе "Оболонь-Арена". Об этом сообщает пресс-служба "северян".

Накануне в сообщении информировалось, что поединок не состоится в Чернигове из-за отсутствия подогрева на стадионе имени Гагарина.

Однако сегодня в официальное сообщение о переносе добавили информацию о рекомендациях правоохранительных органов после введения военного положения.

Матч Десна - Зоря відбудеться в Києві Матч 17-го туру УПЛ між чернігівською Десною та луганською Зорею відбудеться в... Опубліковано ФК Десна Понеділок, 26 листопад 2018 р.

Матч состоится в субботу, 1 декабря. Начало - 14:00. Вход для болельщиков бесплатный

Напомним, дирекция украинской Премьер-лиги (УПЛ) будет консультироваться с компетентными органами по поводу проведения игр в зоне военного положения.