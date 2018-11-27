"Десна" перенесла матч УПЛ проти "Зорі" до Києва

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Гру перенесли через неготовність стадіону у Чернігові та воєнний стан

Матч 17 туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) між чернігівською "Десною" та луганською "Зорею" перенесений в Києв на стадіон "Оболонь-Арена". Про це повідомляє прес-служба "сіверян".

Напередодні у повідомленні інформувалось, що поєдинок не відбудеться в Чернігові через відсутність підігріву на стадіоні імені Гагаріна.

Проте сьогодні в офіційне повідомлення про перенесення додали інформацію про рекомендації правоохоронних органів після введення воєнного стану.

Матч Десна - Зоря відбудеться в Києві Матч 17-го туру УПЛ між чернігівською Десною та луганською Зорею відбудеться в... Опубліковано ФК Десна Понеділок, 26 листопад 2018 р.

Матч відбудеться в суботу, 1 грудня. Початок - 14:00. Вхід для вболівальників безкоштовний.

Нагадаємо, дирекція української Прем'єр-ліги (УПЛ) буде консультуватися з компетентними органами з приводу проведення ігор в зоні воєнного стану.