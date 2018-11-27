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УПЛ будет консультироваться по поводу игр в зоне военного положения

Новости » Спорт    27.11.2018 - 12:55
УПЛ будет консультироваться по поводу игр в зоне военного положения
Фото: "Карпаты" - "Десна" в 16 туре УПЛ (upl.ua)

Пока окончательного решения пока нет

Дирекция украинской Премьер-лиги (УПЛ) будет консультироваться с компетентными органами по поводу проведения игр в зоне военного положения. Об этом заявил исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий, передает Sport Arena.

"Будем официально обращаться во все органы, чтобы получить разъяснения. Президент объявил, что никаких свобод граждан ограничено не будет. После того, как обратимся в органы и получим ответы, сможет предоставить более детальную информацию", - сказал Дикий.

Ранее министр молодежи и спорта Игорь Жданов сообщил, что из-за введения военного положения в отдельных областях Украины, никакие спортивные турниры там не отменят

Напомним, Верховная рада 26 ноября приняла закон об утверждении указа президента "О введении военного положения в Украине". Военное положение вводится в десяти областях Украины с 28 ноября сроком на 30 дней.

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