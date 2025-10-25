Дешевший газ: Молдова знизила тариф на транзит "блакитного палива" з Греції до України

Агентство 24 жовтня ухвалило рішення, яке дозволить забезпечити постачання природного газу в Україну. Це спільна ініціатива операторів систем передачі природного газу Греції, Болгарії, Румунії, Молдови та України.

"Ініціатива спрямована на зміцнення регіональної енергетичної безпеки та забезпечення постачання природного газу в Україну", - зазначили в агентстві.

ANRE затвердило зниження тарифу на транспортування газу до України для молдовського оператора ГТС Vestmoldtransgaz. Аналогічну знижку застосовує румунський оператор ГТС Transgaz. Вона складе 50% та буде діяти шість місяців - з листопаду 2025 року по квітень 2026 року.

Знижка цікава тим, що зменшить загальні сумарні витрати України на імпорт газу. Фактично, буде здешевлено логістику палива, що дозволить закуповувати його більше, маючи той самий обсяг фінансових ресурсів. Це дуже актуально на тлі того, що через російські теракти проти газовидобутку Україна планує збільшити імпорт газу.