ua en ru
Пт, 24 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Україна може скоротити видобуток газу на 30%, - представник "Нафтогазу"

Україна, П'ятниця 24 жовтня 2025 19:00
UA EN RU
Україна може скоротити видобуток газу на 30%, - представник "Нафтогазу" Ілюстративне фото: видобуток газу в Україні може значно скоротитися (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов

Видобуток газу в Україні за підсумком 2025 року може скоротитися на 30% у порівнянні з показниками минулого року.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на заступницю голови наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Наталю Бойко.

"Скільки ми втратимо від ударів... Якщо брати наші амбітні точки по росту, то очевидно, що більше 30%", - сказала вона на форумі "Енергія бізнесу", який пройшов в Києві.

При цьому Бойко зазначила, що від ударів по об’єктам енергетики у лютому поточного року було втрачено 50% генерації, але на початок вересня втрачений видобуток відновили.

Від обстрілів у жовтні було втрачено до 60% видобутку і зараз він відновлюється.

Разом з цим, амбітним завданням як для держаних, так і для приватних компаній з видобутку газу залишається вийти на показники видобутку які були до лютневих обстрілів.

Газ на зиму

Україна планувала до початку опалювального сезону накопичити в підземних сховищах 13,2 млрд кубометрів газу.

Заступник міністра енергетики України Микола Колесник 20 жовтня повідомив, що Україна "на 99,5%" виконала план закачування газу в підземні сховища перед опалювальним сезоном, але продовжить імпорт через падіння видобутку.

Росія восени 2025 року активізувала удари по газовій інфраструктурі України. У результаті було виведено з ладу до 60% потужностей внутрішнього видобутку.

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що повідомила про значні втрати внутрішнього видобутку. Вона відмовилася публічно називати обсяги втрат.

Свириденко також сказала, що Україні терміново потрібно вирішувати питання з додатковими обсягами імпорту газу. Об'єм вона також не оприлюднила.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нафтогаз України Газ
Новини
Туреччина готова в будь-який момент прийняти зустріч Трампа і Путіна, - Ердоган
Туреччина готова в будь-який момент прийняти зустріч Трампа і Путіна, - Ердоган
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію