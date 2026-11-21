"Укрпошта" долучилась до програми лояльності для ветеранів у застосунку "Захист+". Більш доступними для них стали поштові послуги, ліки й товари для здоров'я.
Докладніше про спеціальні пропозиції та знижки від поштового оператора, як ними скористатися та як працює "Захист+" в цілому, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
У прес-службі "Укрпошти" повідомили, що долучились до всеукраїнського ветеранського руху та мобільного застосунку "Захист+".
Відтепер для учасників бойових дій (УБД), ветеранів і ветеранок доступні такі можливості (спеціальні умови):
До переліку таких регіонів входять шість областей: Сумська, Харківська, Донецька, Запорізька, Херсонська та Дніпропетровська.
Користувачі застосунку отримують також знижку 25% на доставку посилок, EMS і дрібних пакетів:
Крім того, УБД і ветерани отримують знижки від 30% на купівлю ліків і товарів для здоров'я в онлайн-сервісі "Укрпошта.Аптека".
"Для нас це ще один спосіб подякувати учасникам бойових дій, ветеранам і підтримати їх - щоб вони могли залишатися на зв'язку з рідними та побратимами й отримувати усе необхідне біля лінії фронту чи вдома", - наголосили у компанії.
Щоб скористатися спеціальними пропозицями на доставку (відправлення) УБД і ветеранам необхідно:
Варто зауважити, що щомісяця користувачеві доступно до трьох промокодів на кожну пропозицію.
"Раді бути партнерами та робити важливі відправлення ще доступнішими", - наголосили у компанії.
Тим часом знижки на купівлю ліків і товарів для здоров'я можна отримати так:
Після цього потрібно:
Мінімальної суми замовлення та обмежень за кількістю товарів - немає.
Доставка до відділень "Укрпошти" по всій Україні - безкоштовна.
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"Захист+" - це мобільний застосунок для ветеранів і ветеранок, який об'єднує:
Він працює в межах проєкту "Тут шанують ветеранів" ГО "Захист+" (за підтримки Мінветеранів та Київської обласної військової адміністрації) та допомагає швидко знаходити заклади, бізнеси й сервіси, які надають спеціальні умови для ветеранської спільноти.
В цілому в застосунку можна:
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Щоб скористатись вищезазначеними можливостями, ветеранам потрібно:
"Захист+" - це ще один інструмент, який допомагає ветеранам і ветеранкам швидше знаходити доступні можливості поруч із собою, а бізнесу - долучатися до культури поваги й підтримки тих, хто захищав Україну", - повідомили у прес-службі Міністерства у справах ветеранів.
При цьому сервіс продовжує розвиватися - до нього поступово долучаються нові партнери, пропозиції та корисні можливості для ветеранської спільноти.
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