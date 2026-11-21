Спецпредложения от "Укрпочты"

В пресс-службе "Укрпочты" сообщили, что присоединились к всеукраинскому ветеранскому движению и мобильному приложению "Захист+".

Теперь для участников боевых действий (УБД), ветеранов и ветеранок доступны такие возможности (специальные условия):

отправка посылок (весом до 30 кг, по тарифу "Приоритетный") в прифронтовые области или из них - при условии оформления онлайн - за 1 гривну ;

(весом до 30 кг, по тарифу "Приоритетный") в прифронтовые области или из них - при условии оформления онлайн - ; отправка посылок (весом до 30 кг, по тарифу "Приоритетный") в прифронтовые области или из них - при оформлении в отделении - за 6 гривен.

В перечень таких регионов входят шесть областей: Сумская, Харьковская, Донецкая, Запорожская, Херсонская и Днепропетровская.

Пользователи приложения получают также скидку 25% на доставку посылок, EMS и мелких пакетов:

по Украине (внутренние отправки весом до 30 кг по тарифу "Приоритетный");

за границу (международные отправления).

Кроме того, УБД и ветераны получают скидки от 30% на покупку лекарств и товаров для здоровья в онлайн-сервисе "Укрпочта.Аптека".

"Для нас это еще один способ поблагодарить участников боевых действий, ветеранов и поддержать их - чтобы они могли оставаться на связи с родными и побратимами и получать все необходимое возле линии фронта или дома", - подчеркнули в компании.

"Укрпочта" присоединилась к "Захист+" (инфографика: facebook.com/ukrposhta)

Как воспользоваться скидками

Чтобы воспользоваться специальными предложениями на доставку (отправку) УБД и ветеранам необходимо:

авторизироваться в приложении "Захист+";

сгенерировать штрихкод (промокод);

показать его оператору в стационарном отделении "Укрпочты" (при оформлении или получении услуги).

Следует заметить, что ежемесячно пользователю доступно до трех промокодов на каждое предложение.

"Ради быть партнерами и делать важные отправления еще более доступными", - подчеркнули в компании.

Тем временем скидки на покупку лекарств и товаров для здоровья можно получить следующим образом:

перейти на сайт "Укрпочта.Аптека";

добавить нужные товары в корзину;

ввести промокод из приложения "Захист+" при оформлении заказа (скидка применяется автоматически).

После этого нужно:

выбрать ближайшее отделение "Укрпочты";

оплатить заказ онлайн.

Минимальной суммы заказа и ограничений по количеству товаров - нет.

Доставка в отделения "Укрпочты" по всей Украине - бесплатная.

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Чем полезен "Захист+"

"Захист+" - это мобильное приложение для ветеранов и ветеранок, которое объединяет:

программы лояльности от партнеров;

карту дружественных к ветеранам заведений;

быстрый доступ к скидкам и кэшбекам через QR-код.

Оно работает в рамках проекта "Здесь уважают ветеранов" ОО "Захист+" (при поддержке Минветеранов и Киевской областной военной администрации) и помогает быстро находить заведения, бизнесы и сервисы, которые предоставляют специальные условия для ветеранского сообщества.

В целом в приложении можно:

просматривать заведения-партнеры в своем городе;

находить ближайшие локации по геолокации;

пользоваться картой заведений с пометкой "Здесь уважают ветеранов";

получать скидки, кэшбеки или специальные предложения от партнеров;

подтверждать право на предложение через QR-код в приложении;

получать push-уведомления о новых партнерах и актуальных возможностях;

находить контакты линий поддержки, где ветераны могут получить юридические консультации, психологическую помощь и другие услуги.

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Как работает приложение

Чтобы воспользоваться вышеуказанными возможностями, ветеранам нужно:

загрузить приложение "Захист+" в App Store или Google Play;

зарегистрироваться и подтвердить статус ветерана через "Дія";

выбрать город и просмотреть каталог учреждений-партнеров;

посетить заведение и показать QR-код в приложении;

получить скидку, кэшбэк или специальные условия от партнера.

"Захист+" - это еще один инструмент, который помогает ветеранам и ветеранкам быстрее находить доступные возможности рядом с собой, а бизнесу - приобщаться к культуре уважения и поддержки тех, кто защищал Украину", - сообщили в пресс-службе Министерства по делам ветеранов.

При этом сервис продолжает развиваться - к нему постепенно приобщаются новые партнеры, предложения и полезные возможности для ветеранского сообщества.