"Укрпочта" присоединилась к программе лояльности для ветеранов в приложении "Захист+". Более доступными для них стали почтовые услуги, лекарства и товары для здоровья.
Подробнее о специальных предложениях и скидках от почтового оператора, как ими воспользоваться и как работает "Захист+" в целом, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
В пресс-службе "Укрпочты" сообщили, что присоединились к всеукраинскому ветеранскому движению и мобильному приложению "Захист+".
Теперь для участников боевых действий (УБД), ветеранов и ветеранок доступны такие возможности (специальные условия):
В перечень таких регионов входят шесть областей: Сумская, Харьковская, Донецкая, Запорожская, Херсонская и Днепропетровская.
Пользователи приложения получают также скидку 25% на доставку посылок, EMS и мелких пакетов:
Кроме того, УБД и ветераны получают скидки от 30% на покупку лекарств и товаров для здоровья в онлайн-сервисе "Укрпочта.Аптека".
"Для нас это еще один способ поблагодарить участников боевых действий, ветеранов и поддержать их - чтобы они могли оставаться на связи с родными и побратимами и получать все необходимое возле линии фронта или дома", - подчеркнули в компании.
Чтобы воспользоваться специальными предложениями на доставку (отправку) УБД и ветеранам необходимо:
Следует заметить, что ежемесячно пользователю доступно до трех промокодов на каждое предложение.
"Ради быть партнерами и делать важные отправления еще более доступными", - подчеркнули в компании.
Тем временем скидки на покупку лекарств и товаров для здоровья можно получить следующим образом:
После этого нужно:
Минимальной суммы заказа и ограничений по количеству товаров - нет.
Доставка в отделения "Укрпочты" по всей Украине - бесплатная.
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"Захист+" - это мобильное приложение для ветеранов и ветеранок, которое объединяет:
Оно работает в рамках проекта "Здесь уважают ветеранов" ОО "Захист+" (при поддержке Минветеранов и Киевской областной военной администрации) и помогает быстро находить заведения, бизнесы и сервисы, которые предоставляют специальные условия для ветеранского сообщества.
В целом в приложении можно:
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Чтобы воспользоваться вышеуказанными возможностями, ветеранам нужно:
"Захист+" - это еще один инструмент, который помогает ветеранам и ветеранкам быстрее находить доступные возможности рядом с собой, а бизнесу - приобщаться к культуре уважения и поддержки тех, кто защищал Украину", - сообщили в пресс-службе Министерства по делам ветеранов.
При этом сервис продолжает развиваться - к нему постепенно приобщаются новые партнеры, предложения и полезные возможности для ветеранского сообщества.
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