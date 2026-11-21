Дешеві посилки та ліки від "Укрпошти": як ветеранам і УБД отримати знижки у "Захист+"
"Укрпошта" долучилась до програми лояльності для ветеранів у застосунку "Захист+". Більш доступними для них стали поштові послуги, ліки й товари для здоров'я.
Докладніше про спеціальні пропозиції та знижки від поштового оператора, як ними скористатися та як працює "Захист+" в цілому, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Спецпропозиції від "Укрпошти"
У прес-службі "Укрпошти" повідомили, що долучились до всеукраїнського ветеранського руху та мобільного застосунку "Захист+".
Відтепер для учасників бойових дій (УБД), ветеранів і ветеранок доступні такі можливості (спеціальні умови):
- відправлення посилок (вагою до 30 кг, за тарифом "Пріоритетний") до прифронтових областей або з них - за умови оформлення онлайн - за 1 гривню;
- відправлення посилок (вагою до 30 кг, за тарифом "Пріоритетний") до прифронтових областей або з них - за умови оформлення у відділенні - за 6 гривень.
До переліку таких регіонів входять шість областей: Сумська, Харківська, Донецька, Запорізька, Херсонська та Дніпропетровська.
Користувачі застосунку отримують також знижку 25% на доставку посилок, EMS і дрібних пакетів:
- по Україні (внутрішні відправлення вагою до 30 кг за тарифом "Пріоритетний");
- за кордон (міжнародні відправлення).
Крім того, УБД і ветерани отримують знижки від 30% на купівлю ліків і товарів для здоров'я в онлайн-сервісі "Укрпошта.Аптека".
"Для нас це ще один спосіб подякувати учасникам бойових дій, ветеранам і підтримати їх - щоб вони могли залишатися на зв'язку з рідними та побратимами й отримувати усе необхідне біля лінії фронту чи вдома", - наголосили у компанії.
"Укрпошта" долучилася до "Захист+" (інфографіка: facebook.com/ukrposhta)
Як скористатись знижками
Щоб скористатися спеціальними пропозицями на доставку (відправлення) УБД і ветеранам необхідно:
- авторизуватись у застосунку "Захист+";
- згенерувати штрихкод (промокод);
- показати його оператору у стаціонарному відділенні "Укрпошти" (під час оформлення або отримання послуги).
Варто зауважити, що щомісяця користувачеві доступно до трьох промокодів на кожну пропозицію.
"Раді бути партнерами та робити важливі відправлення ще доступнішими", - наголосили у компанії.
Тим часом знижки на купівлю ліків і товарів для здоров'я можна отримати так:
- перейти на сайт "Укрпошта.Аптека";
- додати потрібні товари до кошика;
- ввести промокод із застосунку "Захист+" під час оформлення замовлення (знижка застосовується автоматично).
Після цього потрібно:
- обрати найближче відділення "Укрпошти";
- оплатити замовлення онлайн.
Мінімальної суми замовлення та обмежень за кількістю товарів - немає.
Доставка до відділень "Укрпошти" по всій Україні - безкоштовна.
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Чим корисний "Захист+"
"Захист+" - це мобільний застосунок для ветеранів і ветеранок, який об'єднує:
- програми лояльності від партнерів;
- мапу дружніх до ветеранів закладів;
- швидкий доступ до знижок і кешбеку через QR-код.
Він працює в межах проєкту "Тут шанують ветеранів" ГО "Захист+" (за підтримки Мінветеранів та Київської обласної військової адміністрації) та допомагає швидко знаходити заклади, бізнеси й сервіси, які надають спеціальні умови для ветеранської спільноти.
В цілому в застосунку можна:
- переглядати заклади-партнери у своєму місті;
- знаходити найближчі локації за геолокацією;
- користуватися мапою закладів із позначкою "Тут шанують ветеранів";
- отримувати знижки, кешбек або спеціальні пропозиції від партнерів;
- підтверджувати право на пропозицію через QR-код у застосунку;
- отримувати push-сповіщення про нових партнерів та актуальні можливості;
- знаходити контакти ліній підтримки, де ветерани можуть отримати юридичні консультації, психологічну допомогу та інші сервіси.
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Як працює застосунок
Щоб скористатись вищезазначеними можливостями, ветеранам потрібно:
- завантажити застосунок "Захист+" в App Store або Google Play;
- зареєструватись і підтвердити статус ветерана через "Дію";
- обрати місто та переглянути каталог закладів-партнерів;
- завітати до закладу й показати QR-код у застосунку;
- отримати знижку, кешбек або спеціальні умови від партнера.
"Захист+" - це ще один інструмент, який допомагає ветеранам і ветеранкам швидше знаходити доступні можливості поруч із собою, а бізнесу - долучатися до культури поваги й підтримки тих, хто захищав Україну", - повідомили у прес-службі Міністерства у справах ветеранів.
При цьому сервіс продовжує розвиватися - до нього поступово долучаються нові партнери, пропозиції та корисні можливості для ветеранської спільноти.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про посилки для військових від 1 гривні - як отримати знижку онлайн, щоб зекономити.
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