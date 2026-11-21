"Укрпошта" долучилась до програми лояльності для ветеранів у застосунку "Захист+". Більш доступними для них стали поштові послуги, ліки й товари для здоров'я.

Докладніше про спеціальні пропозиції та знижки від поштового оператора, як ними скористатися та як працює "Захист+" в цілому, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Спецпропозиції від "Укрпошти"

У прес-службі "Укрпошти" повідомили, що долучились до всеукраїнського ветеранського руху та мобільного застосунку "Захист+".

Відтепер для учасників бойових дій (УБД), ветеранів і ветеранок доступні такі можливості (спеціальні умови):

відправлення посилок (вагою до 30 кг, за тарифом "Пріоритетний") до прифронтових областей або з них - за умови оформлення онлайн - за 1 гривню ;

(вагою до 30 кг, за тарифом "Пріоритетний") до прифронтових областей або з них - за умови оформлення онлайн - ; відправлення посилок (вагою до 30 кг, за тарифом "Пріоритетний") до прифронтових областей або з них - за умови оформлення у відділенні - за 6 гривень.

До переліку таких регіонів входять шість областей: Сумська, Харківська, Донецька, Запорізька, Херсонська та Дніпропетровська.

Користувачі застосунку отримують також знижку 25% на доставку посилок, EMS і дрібних пакетів:

по Україні (внутрішні відправлення вагою до 30 кг за тарифом "Пріоритетний");

за кордон (міжнародні відправлення).

Крім того, УБД і ветерани отримують знижки від 30% на купівлю ліків і товарів для здоров'я в онлайн-сервісі "Укрпошта.Аптека".

"Для нас це ще один спосіб подякувати учасникам бойових дій, ветеранам і підтримати їх - щоб вони могли залишатися на зв'язку з рідними та побратимами й отримувати усе необхідне біля лінії фронту чи вдома", - наголосили у компанії.

"Укрпошта" долучилася до "Захист+" (інфографіка: facebook.com/ukrposhta)

Як скористатись знижками

Щоб скористатися спеціальними пропозицями на доставку (відправлення) УБД і ветеранам необхідно:

авторизуватись у застосунку "Захист+";

згенерувати штрихкод (промокод);

показати його оператору у стаціонарному відділенні "Укрпошти" (під час оформлення або отримання послуги).

Варто зауважити, що щомісяця користувачеві доступно до трьох промокодів на кожну пропозицію.

"Раді бути партнерами та робити важливі відправлення ще доступнішими", - наголосили у компанії.

Тим часом знижки на купівлю ліків і товарів для здоров'я можна отримати так:

перейти на сайт "Укрпошта.Аптека";

додати потрібні товари до кошика;

ввести промокод із застосунку "Захист+" під час оформлення замовлення (знижка застосовується автоматично).

Після цього потрібно:

обрати найближче відділення "Укрпошти";

оплатити замовлення онлайн.

Мінімальної суми замовлення та обмежень за кількістю товарів - немає.

Доставка до відділень "Укрпошти" по всій Україні - безкоштовна.

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Чим корисний "Захист+"

"Захист+" - це мобільний застосунок для ветеранів і ветеранок, який об'єднує:

програми лояльності від партнерів;

мапу дружніх до ветеранів закладів;

швидкий доступ до знижок і кешбеку через QR-код.

Він працює в межах проєкту "Тут шанують ветеранів" ГО "Захист+" (за підтримки Мінветеранів та Київської обласної військової адміністрації) та допомагає швидко знаходити заклади, бізнеси й сервіси, які надають спеціальні умови для ветеранської спільноти.

В цілому в застосунку можна:

переглядати заклади-партнери у своєму місті;

знаходити найближчі локації за геолокацією;

користуватися мапою закладів із позначкою "Тут шанують ветеранів";

отримувати знижки, кешбек або спеціальні пропозиції від партнерів;

підтверджувати право на пропозицію через QR-код у застосунку;

отримувати push-сповіщення про нових партнерів та актуальні можливості;

знаходити контакти ліній підтримки, де ветерани можуть отримати юридичні консультації, психологічну допомогу та інші сервіси.

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Як працює застосунок

Щоб скористатись вищезазначеними можливостями, ветеранам потрібно:

завантажити застосунок "Захист+" в App Store або Google Play;

зареєструватись і підтвердити статус ветерана через "Дію";

обрати місто та переглянути каталог закладів-партнерів;

завітати до закладу й показати QR-код у застосунку;

отримати знижку, кешбек або спеціальні умови від партнера.

"Захист+" - це ще один інструмент, який допомагає ветеранам і ветеранкам швидше знаходити доступні можливості поруч із собою, а бізнесу - долучатися до культури поваги й підтримки тих, хто захищав Україну", - повідомили у прес-службі Міністерства у справах ветеранів.

При цьому сервіс продовжує розвиватися - до нього поступово долучаються нові партнери, пропозиції та корисні можливості для ветеранської спільноти.