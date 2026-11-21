Дешевые посылки и лекарства от "Укрпочты": как ветеранам и УБД получить скидки в "Захист+"
"Укрпочта" присоединилась к программе лояльности для ветеранов в приложении "Захист+". Более доступными для них стали почтовые услуги, лекарства и товары для здоровья.
Подробнее о специальных предложениях и скидках от почтового оператора, как ими воспользоваться и как работает "Захист+" в целом, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Спецпредложения от "Укрпочты"
В пресс-службе "Укрпочты" сообщили, что присоединились к всеукраинскому ветеранскому движению и мобильному приложению "Захист+".
Теперь для участников боевых действий (УБД), ветеранов и ветеранок доступны такие возможности (специальные условия):
- отправка посылок (весом до 30 кг, по тарифу "Приоритетный") в прифронтовые области или из них - при условии оформления онлайн - за 1 гривну;
- отправка посылок (весом до 30 кг, по тарифу "Приоритетный") в прифронтовые области или из них - при оформлении в отделении - за 6 гривен.
В перечень таких регионов входят шесть областей: Сумская, Харьковская, Донецкая, Запорожская, Херсонская и Днепропетровская.
Пользователи приложения получают также скидку 25% на доставку посылок, EMS и мелких пакетов:
- по Украине (внутренние отправки весом до 30 кг по тарифу "Приоритетный");
- за границу (международные отправления).
Кроме того, УБД и ветераны получают скидки от 30% на покупку лекарств и товаров для здоровья в онлайн-сервисе "Укрпочта.Аптека".
"Для нас это еще один способ поблагодарить участников боевых действий, ветеранов и поддержать их - чтобы они могли оставаться на связи с родными и побратимами и получать все необходимое возле линии фронта или дома", - подчеркнули в компании.
"Укрпочта" присоединилась к "Захист+" (инфографика: facebook.com/ukrposhta)
Как воспользоваться скидками
Чтобы воспользоваться специальными предложениями на доставку (отправку) УБД и ветеранам необходимо:
- авторизироваться в приложении "Захист+";
- сгенерировать штрихкод (промокод);
- показать его оператору в стационарном отделении "Укрпочты" (при оформлении или получении услуги).
Следует заметить, что ежемесячно пользователю доступно до трех промокодов на каждое предложение.
"Ради быть партнерами и делать важные отправления еще более доступными", - подчеркнули в компании.
Тем временем скидки на покупку лекарств и товаров для здоровья можно получить следующим образом:
- перейти на сайт "Укрпочта.Аптека";
- добавить нужные товары в корзину;
- ввести промокод из приложения "Захист+" при оформлении заказа (скидка применяется автоматически).
После этого нужно:
- выбрать ближайшее отделение "Укрпочты";
- оплатить заказ онлайн.
Минимальной суммы заказа и ограничений по количеству товаров - нет.
Доставка в отделения "Укрпочты" по всей Украине - бесплатная.
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Чем полезен "Захист+"
"Захист+" - это мобильное приложение для ветеранов и ветеранок, которое объединяет:
- программы лояльности от партнеров;
- карту дружественных к ветеранам заведений;
- быстрый доступ к скидкам и кэшбекам через QR-код.
Оно работает в рамках проекта "Здесь уважают ветеранов" ОО "Захист+" (при поддержке Минветеранов и Киевской областной военной администрации) и помогает быстро находить заведения, бизнесы и сервисы, которые предоставляют специальные условия для ветеранского сообщества.
В целом в приложении можно:
- просматривать заведения-партнеры в своем городе;
- находить ближайшие локации по геолокации;
- пользоваться картой заведений с пометкой "Здесь уважают ветеранов";
- получать скидки, кэшбеки или специальные предложения от партнеров;
- подтверждать право на предложение через QR-код в приложении;
- получать push-уведомления о новых партнерах и актуальных возможностях;
- находить контакты линий поддержки, где ветераны могут получить юридические консультации, психологическую помощь и другие услуги.
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Как работает приложение
Чтобы воспользоваться вышеуказанными возможностями, ветеранам нужно:
- загрузить приложение "Захист+" в App Store или Google Play;
- зарегистрироваться и подтвердить статус ветерана через "Дія";
- выбрать город и просмотреть каталог учреждений-партнеров;
- посетить заведение и показать QR-код в приложении;
- получить скидку, кэшбэк или специальные условия от партнера.
"Захист+" - это еще один инструмент, который помогает ветеранам и ветеранкам быстрее находить доступные возможности рядом с собой, а бизнесу - приобщаться к культуре уважения и поддержки тех, кто защищал Украину", - сообщили в пресс-службе Министерства по делам ветеранов.
При этом сервис продолжает развиваться - к нему постепенно приобщаются новые партнеры, предложения и полезные возможности для ветеранского сообщества.
Напомним, ранее мы рассказывали о посылках для военных от 1 гривны - как получить скидку онлайн, чтобы сэкономить.
Кроме того, мы объясняли, изменятся ли тарифы "Укрпочты" на доставку посылок до конца года.
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