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Дещо покращилася цього тижня. В ОП розповіли про ситуацію в енергосистемі України

Фото: Цього тижня ситуація в енергосистемі України дещо покращилася (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Цього тижня ситуація в енергосистемі України загалом покращилася. У більшості областей влалося вийти на графіки планових відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника глави Офісу президента Кирила Тимошенка в ефірі телемарафону.

Посадовець зазначив, що упродовж 14 грудня аварійні відключення були лише в декількох регіонах.

"Ми прагнемо найближчими днями вийти на планові відключення в усіх областях України", - поінформував Тимошенко.

Водночас заступник глави ОП додав, щоб убезпечити критичну інфраструктуру від російських атак було зроблено багато роботи.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що РФ випустила тисячу ракет і дронів за півтора місяця, але не змогла зруйнувати енергосистему України.

До слова, президент Володимир Зеленський підкреслив, що Росія не відмовилась від тактики терору та готується до нових масованих ракетних ударів.

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